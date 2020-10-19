Повышение зарплат учителям в 2021 году: кто и сколько будет получать

В Кабинете министров Украины планируют повышение заработных плат учителей в 2021 году в два этапа — в январе и июле.

В частности, предусматривается повышение должностного оклада до 30%, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Как отмечается, в государственный бюджет МОН закладывает, что с июля 2021 года должностной оклад учителей (из расчета 18 часов в неделю) будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

"Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 496 грн, в сентябре 2020 года — 4 050 грн. Согласно проекту госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4 859 грн, с июля 2021 года — до 5 265 грн", — говорится в сообщении.

В свою очередь должностной оклад учителя первой категории в январе 2019 года составил 4 361 грн, в сентябре 2020 года — 5 051 грн. Предполагается, что с января 2021 года он увеличится до 6 061 грн, с июля 2021 года — до 6 567 грн.

В то же время у учителя высшей категории в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 649 грн. В сентябре 2020 года оклад увеличился до 5 385 грн. С января 2021 года он должен составить 6 461 грн, а с июля 2021 года — 7 001 грн.

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Ранее МОН обновило правила дистанционного обучения. С 16 октября новые условия дистанционного обучения в школах вступили в силу.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил постановление, согласно которому адаптивный карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 октября.