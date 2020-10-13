Гетманцев предлагает отложить повышение минимальной зарплаты до конца 2021 года

Повышение минимальной заработной платы до уровня 6,5 тысяч грн стоит отложить на год. Об этом заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, пересматривать размер выплат нужно, но сделать это одномоментно невозможно.

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"До нашего решения о повышении минималки до 5 тысяч грн, треть работников была на грани абсолютной бедности. То есть, они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики перечисляет фактический прожиточный минимум. В июле было 5 050 грн, а мы подняли до 5 тысяч грн. Иначе говоря, мы не подняли минималку до такого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%. То есть, мы стремимся к тому, чтобы наша минимальная заработная плата была выше этого минимума", — рассказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что Украина должна довести соотношение средней и минимальной заработной платы до уровня европейских стран.

"Я бы ни переоценивал потери бюджета от этого решения. Потому потери бюджета, которые мы используем на выплату зарплат бюджетникам за счет бюджета, компенсируются поступлениями налогов. То есть, какого колоссального негативного влияния на бюджет мы не ожидаем вообще. В то же время нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы мы можем получить тенизации зарплат, когда людей будут переводить на полставки и тому подобное. Так, в этом есть проблема. Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты 6 тысяч грн, а не 6,5 тысяч грн. То есть, я бы остановился на 6 тысячах грн", — подчеркнул нардеп.

При этом, он добавил, что отложил бы это повышение до 1 декабря 2021 года.

"Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес", — резюмировал Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, подняла минимальную заработную плату с 4 тысяч 723 грн до 5 тысяч грн.

При этом Кабинет министров Украины повысил должностной оклад (тарифную ставку) работника 1 тарифного разряда с 2102 грн до 2225 грн с 1 сентября 2020 года.