Глава комитета Рады по образованию заверяет, что с ноября школы снова заработают

Глава комитета Верховной Рады по образованию, науке и инновациям Сергей Бабак ("Слуга народа") заявляет, что с ноября украинские школы и детсады, по его информации, планируется вернуть к работе даже при самом худшем сценарии с заболеваемостью Covid-19 в стране. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Это то, о чем мы договорились и согласовали с Минобразования и Минздравом. Потому что дети не могут заниматься дистанционно — у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", — разъяснил нардеп.

По словам Бабака, если эпидемиологическая ситуация будет позволять, школы заработают для всех классов. В случае "худшего сценария" учеников 5-11-х классов временно переведут на дистанционное обучение. В то же время в любом случае такие решения правительства будут рекомендательными и зависеть от карантинных зон, а далее дело будет уже за местными властями.

На сегодня же перевести все школы в дистанционную работу решением центральной власти можно только введением общегосударственного карантина или чрезвычайного положения.

"У нас была попытка весной ввести общенациональный карантин, но после этого были предостережения Конституционного суда о частичной неконституционности этого решения, поэтому я думаю, что второго раза не будет", — отметил глава профильного парламентского комитета.

По словам депутата, в Украине заболело Covid-19 около 4 тысяч детей и около 6 тысяч учителей, хотя соотношение количества учеников к количеству учителей составляет примерно 10 к 1.

"Это простая логика: если бы действительно школы были очагами заражений, то больных среди детей было бы раз в десять больше, чем учителей. То есть такой прямой корреляции и подтверждений мы не видим", — отметил Бабак.

Он отметил, что, по логике украинского Минздрава, большой риск заражения существует не столько в школе, сколько во время поездок в школу на общественном транспорте. По словам нардепа, их совершают до 5 млн человек в день.

В то же время Бабак отметил, что если текущее закрытие школ себя оправдает и рост числа заражений замедлится, нужно будет думать о переходе на дистанционный или смешанный формат обучения.

Отметим, что по состоянию на утро 19 октября в Украине было зафиксировано 303 638 заражений коронавирусом, из которых уже почти 5 673 закончились летально, а 126 489 — выздоровлением. За прошедшие сутки зафиксировано 4 766 новых случаев.

Напомним, ранее в Минобразования рекомендовали школам отправить детей на каникулы с 15 октября до конца месяца. Власти Киева следовать этому отказались.