Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как хочет Минобразования

Власти Киева не будут прислушиваться к позиции Министерства образования и рекомендовать школам перенести начало осенних каникул на 15 октября в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в стране.

Об этом заявил РБК-Украина начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, мэр столицы Виталий Кличко озвучил позицию, что в киевских школах каникулы начнутся 21 октября.

Рубан отметил, что сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране. Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", — сказал Рубан, добавив, что необходимо проиммунизировать таким образом 60-80% населения.

Напомним, что накануне министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что ведомство 12 октября разошлет школам рекомендацию начать каникулы 15 октября и закончить их 30 октября, а учреждениям среднего специального образования — отправить студентов на дистанционное обучение на месяц до 15 ноября с выселением из общежитий.

Отметим, что по состоянию на 9:00 понедельника, 12 октября, в Украине зафиксировано более 265,4 тыс. подтвержденных случаев Covid-19, число смертей уже превысило 5 тыс.

Ранее в октябре из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли на карантин самый престижный вуз страны Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.