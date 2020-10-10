Общество 1 час назад

В Минобразования просят перевести детей на дистанционное обучение

Глава ведомства призвал центральную и местные власти прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС, а также СНБО и не допустить стремительного распространения коронавируса

Сергей Шкарлет. Фото: Facebook/Минобразования и науки Сергей Шкарлет. Фото: Facebook/Минобразования и науки
Сергей Шкарлет. Фото: Facebook/Минобразования и науки

Исполняющий обязанности министра образования и науки (МОН) Украины Сергей Шкарлет просит организовать на следующие две недели дистанционное обучение для детей из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

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"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей.

Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", — написал Шкарлет.

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Он подчеркнул, что понимает все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители.

Шкарлет также добавил, что сейчас самое главное — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

При этом глава МОН не уточнил, имеет ли он в виду только школы, или также дошкольные учреждения и вузы.

Напомним, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее распоряжение издал ректор вуза Леонид Губерский.

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