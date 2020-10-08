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В Киеве университет имени Шевченко закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

С 8 по 23 октября вуз переводит обучение с аудиторных форм на дистанционное обучение

Вспышка коронавируса в КНУ имени Шевченко. Фото: Википедия Вспышка коронавируса в КНУ имени Шевченко. Фото: Википедия
Вспышка коронавируса в КНУ имени Шевченко. Фото: Википедия

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее распоряжение издал ректор вуза Леонид Губерский, сообщила пресс-служба университета.

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"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ, университет с 8 октября по 23 октября переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", — говорится в документе.

При этом контроль за соблюдением пропускного режима в общежитиях университета также ужесточили.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 8 октября, в Украине было 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 пациента выздоровели.

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За прошедшие сутки зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки.

При этом 2 263 пациента выздоровели, а 93 больных скончались.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран, которые ввели полный локдаун в связи пандемией коронавируса.

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