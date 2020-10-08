Украина сейчас не может ввести полный локдаун, как европейские страны — Минздрав

Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран, которые ввели полный локдаун в связи пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн брифинге в четверг, 8 октября.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных", — подчеркнул он.

По его словам, локдаун вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

При этом Степанов предупредил, что медицинская система не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.

Глава Минздрава считает, что сейчас необходимо найти баланс — это, с одной стороны "работа экономики, а с другой — выполнение правил".

Также чиновник напомнил о необходимости пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

"Это, когда в ресторане сидят не 20 людей за одним столом рядом, а 4 человека, как это установлено", — объяснил Степанов.

Напомним, 1 октября главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 8 октября, в Украине было 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 пациента выздоровели. Причем за прошедшие сутки зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки.