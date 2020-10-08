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Украина сейчас не может ввести полный локдаун, как европейские страны — Минздрав

Максим Степанов объяснил, почему в стране не может быть возобновлен жесткий карантин

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран, которые ввели полный локдаун в связи пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн брифинге в четверг, 8 октября.

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"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных", — подчеркнул он.

По его словам, локдаун вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

При этом Степанов предупредил, что медицинская система не выдержит, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения.

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Глава Минздрава считает, что сейчас необходимо найти баланс — это, с одной стороны "работа экономики, а с другой — выполнение правил".

Также чиновник напомнил о необходимости пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

"Это, когда в ресторане сидят не 20 людей за одним столом рядом, а 4 человека, как это установлено", — объяснил Степанов.

Напомним, 1 октября главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 8 октября, в Украине было 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 пациента выздоровели. Причем за прошедшие сутки зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки.

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