Снова рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 5400 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 четверга, 8 октября, в Украине было 244 734 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 690 летальных, 108 233 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом 2 263 пациента выздоровели, а 93 больных скончались.

Указано, что всего было проведено 2 489 702 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 7 197 случаев;

Волынская область — 9 199 случаев;

Днепропетровская область — 7 994 случая;

Донецкая область — 5 118 случаев;

Житомирская область — 7 457 случаев;

Закарпатская область — 10 473 случая;

Запорожская область — 5 007 случаев;

Ивано-Франковская область — 14 693 случая;

Кировоградская область — 1 234 случая;

город Киев — 25 896 случаев;

Киевская область — 10 490 случаев;

Львовская область — 21 923 случая;

Луганская область — 1 480 случаев;

Николаевская область — 4 154 случая;

Одесская область — 15 704 случая;

Полтавская область — 3 685 случаев;

Ровенская область — 13 798 случаев;

Сумская область — 6 197 случаев;

Тернопольская область — 14 979 случаев;

Харьковская область — 22 712 случаев;

Херсонская область — 1 636 случаев;

Хмельницкая область — 7 732 случая;

Черновицкая область — 15 757 случаев;

Черкасская область — 5 153 случая;

Черниговская область — 5 066 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 октября в Центр поступило 5 790 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 312 837 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, утром 7 октября в Украине было 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели.