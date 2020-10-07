Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 4 753 случая коронавируса

По состоянию на 9:00 среды, 7 октября, в Украине было 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 4 753 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом выздоровели за сутки 2 569 пациентов, а умерли 77 человек.
Указано, что всего было проведено 2 455 407 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 7 074 случая;
Волынская область — 9 037 случаев;
Днепропетровская область — 7 688 случаев;
Донецкая область — 4 824 случая;
Житомирская область — 7 221 случай;
Закарпатская область — 10 373 случая;
Запорожская область — 4 862 случая;
Ивано-Франковская область — 14 562 случая;
Кировоградская область — 1 215 случаев;
город Киев — 25 474 случая;
Киевская область — 10 291 случай;
Львовская область — 21 696 случаев;
Луганская область — 1 394 случая;
Николаевская область — 4 025 случаев;
Одесская область — 15 337 случаев;
Полтавская область — 3 497 случаев;
Ровенская область — 13 532 случая;
Сумская область — 5 885 случаев;
Тернопольская область — 14 737 случаев;
Харьковская область — 22 136 случаев;
Херсонская область — 1 591 случай;
Хмельницкая область — 7 473 случая;
Черновицкая область — 15 589 случаев;
Черкасская область — 4 917 случаев;
Черниговская область — 4 907 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 октября в Центр поступило 5 286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, утром 6 октября в Украине было зарегистрировано 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, а 103 401 пациент выздоровел.