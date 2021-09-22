Как дешево покупать подарки друзьям и близким: лайфхаки

Подарки приятно не только получать, но и дарить. К тому же это правило хорошего тона — делать реально полезные сюрпризы, которые человеку точно пригодятся и понравятся. И многим хочется подарить что-то ценное, но в то же время не слишком тяжелое для бюджета.

Как сэкономить на новогодних подарках?

Рождественские каникулы — самый длинный и яркий период празднований в году. И обязательно нужно порадовать дорогих и близких людей чем-то ценным, а для коллег и знакомых — соблюсти правила приличия и преподнести что-то милое и символическое. Первое, что нужно помнить, — непосредственно перед праздниками цены абсолютно на все возрастают. Если вы хотите сэкономить, то определитесь заранее, чем и как вы будете поздравлять и что будете дарить. А дальше сэкономить вам поможет черная пятница в АЛЛО.

Черная пятница — это первый день рождественских распродаж после Дня Благодарения в США в последний четверг октября. По традиции, которая уже пришла и к нам, в этот день продавцы устраивают большие распродажи с выгодными акциями и скидками, чтобы привлечь покупателей. Благодаря большому количеству покупок именно в этот день они получают максимальную прибыль за год, а клиенты существенно экономят.

Нужно в то же время быть внимательными — некоторые недобросовестные продавцы вместо реальных скидок пишут слово "Акция" на товарах с обычной ценой или же даже повышают стоимость в надежде, что покупатели ведутся на вывеску. Поэтому в идеале лучше следить за приблизительной стоимостью нужных вещей.

Кешбэк

Не забывайте о такой выгодной опции, как кешбэк. Если у вашего банка нет такой функции, то посмотрите, что предлагают другие финансовые учреждения. При покупках в сетях-партнерах можно сэкономить до 20% от покупки — деньги вам просто вернут на карту.

Промокоды

Часто в праздничные периоды или в связи со значимыми событиями сами магазины предлагают скидочные промокоды и купоны. Они связаны как с государственными праздниками, так и могут быть привязаны ко дню рождения. Их дают совершенно бесплатно, купоны же нужно купить за процент от стоимости. При покупке с купоном вам придется заплатить меньше обычной стоимости.

Искать скидки и купоны удобно на специальных сайтах. У них есть удобные фильтры, благодаря которым вы можете отсортировать нужные категории и подписаться на рассылку акционных предложений. Как только нужный вам товар появится, вы сразу же получите оповещение по почте — это очень удобно. Услуги таких ресурсов абсолютно бесплатны.