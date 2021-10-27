Потребрынки 40 минут назад

Длительный шопинг и рост цен на товары: какими будут новогодние покупки из-за COVID-19

В США из-за снижения обеспокоенности, связанной с COVID-19, средний чек во время новогоднего шопинга вырастет, а в Украине покупки уйдут в онлайн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания "Делойт" представила результаты 36-го ежегодного глобального исследования рынка розничной торговли в период новогодних праздников. Согласно его результатам, средний бюджет на новогодние покупки в этом году увеличится на 5% по сравнению с прошлым. 

Об этом свидетельствует исследование "Делойт" на основании опроса более 4 тысяч американских потребителей и 30 руководителей крупнейших компаний розничной торговли США. 

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Новогодний шопинг в США: дефицит товаров и рост затрат на покупки

Второй год подряд новогодние праздники будут проходить в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19, однако, по данным исследования, тревога из-за пандемии COVID-19 снижается, что позитивно отражается на потребительских настроениях. Поэтому американским ритейлерам необходимо в этом году заранее предложить акции покупателям как в магазинах, так и в Интернете, поскольку праздничный шопинг осуществляется в этом году раньше — ожидается, что его средняя продолжительность увеличится более чем на шесть недель.

По оценкам "Делойт", прежде всего это связано с тем, что 75% потребителей обеспокоены возможным дефицитом товаров на складах. И это будет мотивировать потребителей начинать делать новогодние покупки раньше.

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По прогнозам "Делойт", средний бюджет на новогодний шопинг вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом. Руководители компаний розничной торговли также проявляют оптимизм относительно новогодних продаж: 7 из 10 руководителей ожидают, что потребители потратят в этом году больше, чем в предыдущем.

Больше потратиться на новогодний шопинг смогут потребители с преимущественно высоким уровнем дохода. Они намерены потратить на 15% больше, чем в прошлом году. В то же время потребители с низким уровнем дохода планируют тратить на 22% меньше, чем в 2020 году.

Также большинство потребителей из-за инфляции ожидают роста цен на товары в предпраздничный период. Из-за этого покупатели с низким уровнем дохода будут меньше покупать товары в период новогодних праздников. 

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"Пожалуй, наиболее трезвая оценка новогоднего шопинга последних двух лет — это то, что потребители с низким уровнем дохода страдают больше всего. Например, их средние расходы на новогодний отпуск сократились почти вдвое за последние два года", — резюмирует руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский. 

Тенденция к совершению онлайн-покупок сохранится. Однако из-за снижения уровня обеспокоенности из-за COVID-19 некоторые покупатели вернутся к офлайн-магазинам. По прогнозам, доля офлайн-покупок увеличится до 33% в 2021 году, но эта цифра меньше, чем в 2019 году, когда доля офлайн-покупок составляла 36%.

Также потребители снова готовы тратиться на сегмент "развлечения и путешествия". Ожидается, что рост этого сегмента составит 15% в 2021 году, если сравнить с 2020 годом.

Каким будет предновогодний шопинг в Украине

Александр Ямпольский отметил, что основные тенденции новогоднего шопинга в США характерны и для украинского рынка, но с учетом некоторых особенностей. В частности, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине совершать покупки в традиционных магазинах и ТРЦ смогут только те, у кого есть сертификат вакцинации от COVID-19, что негативно повлияет на долю офлайн-покупок.

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"Отечественным ритейлерам следует ожидать умеренного роста офлайн-шопинга, в отличие от американских коллег, которые прогнозируют его значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Так что у нас количество онлайн-заказов останется снова высоким", — говорит эксперт "Делойт". 

По словам Ямпольского, инфляционные ожидания также будут оказывать существенное влияние на покупки украинцев не только в новогодний период, но и уже в традиционные для нашей страны дни распродаж, как "Черная пятница". В частности, уменьшится количество покупок, совершенных украинскими потребителями с низким и средним уровнем дохода. 

Напомним, что результаты 35-го ежегодного глобального исследования рынка розничной торговли в период новогодних праздников компании "Делойт" показали, что в прошлом году многие планировали сократить расходы в ключевых направлениях: сумма покупок в магазинах, путешествия и время, потраченное на покупки.

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