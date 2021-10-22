Общество 30 минут назад

С какими вакцинами против COVID-19 можно въезжать в разные страны (ИНФОГРАФИКА)

Пока непривитые украинцы рискуют заболеть коронавирусом, вакцинированные все еще могут путешествовать. Рассказываем, где и с какими вакцинами примут наших туристов

Кавер к публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua Кавер к публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua
Кавер к публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Прививки от коронавируса понемногу возрождают мировой туризм — большинство государств если еще не признали сертификаты вакцинации путешественников, то как минимум ввели его на своей территории или планируют запустить их как средство пропуска в ближайшее время. Единственным камнем преткновения остается разнообразие вакцин против COVID-19 и вопрос признания определенных препаратов в разных странах.

В Украине официально признаны и используются шесть вакцин: Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и три версии AstraZeneca: европейская Vaxzevria, индийский CoviShield и южнокорейский SKBio. При этом полностью, то есть дважды привитых в Украине всего около 16% населения — им-то в первую очередь и доступны путешествия за границу по документу вакцинации. Delo.ua составили понятные и доступные таблицы со списком стран и признанных в них вакцин.

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Что нужно учесть привитым украинцам перед поездкой

В подавляющем большинстве стран признают для въезда вакцинацию тремя препаратами: европейской версией AstraZeneca (145 государств), Pfizer (125) и Moderna (87). Если в Европе, Америке и Африке эти вакцины одобрены примерно в одинаковой степени, то в Азии власти большинства стран отдают предпочтение именно AstraZeneca/Vaxzevria. Из тех вакцин, которые доступны украинцам, наименее популярна южнокорейская SKBio.

В основном пускающие вакцинированных путешественников страны указывают, что въезд возможен только если после последней введенной дозы прошло не менее двух недель.

Но нужно понимать, что на данный момент многие государства хотя и признают свидетельства о вакцинации указанными выше препаратами, в довесок все равно требуют еще и ПЦР-тест. Актуальность этого вида проверки можно проверить на карте от украинского МИД по ссылке.

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Там же можно уточнить информацию, какой именно вид свидетельства прививки нужен для посещения той или иной страны — электронный или бумажный. Это также важно учесть, ведь еще не все государства признали цифровой сертификат вакцинации Украины "Дии", но вполне могут принимать бумажные справки.

Также в некоторых случаях международный ковид сертификат не дает право на свободный въезд в страну, однако освобождает от обязательной самоизоляции по приезду на курорт.

Отдельные страны пускают привитых туристов только из "зеленых зон" — территорий, где заболеваемость коронавирусом не превысила определенного местными властями порога. Чаще всего это не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

С какими вакцинами пускают в Канаду? А на Мальдивы?

Какие вакцины против COVID-19 признают для въезда в странах Европы

Какие вакцины против COVID-19 признают для въезда в странах Азии

Какие вакцины против COVID-19 признают для въезда в странах Америки

Какие вакцины против COVID-19 признают для въезда в странах Африки

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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