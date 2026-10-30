Украинское приложение помогает выбрать кино через несколько секунд: что известно о разработке

Украинский iOS-разработчик Алексей Гуральник выпустил бесплатное приложение "Зырк" (Zyrk), которое помогает быстро выбрать фильм для просмотра. Чтобы получить рекомендацию, достаточно встряхнуть iPhone или нажать на виртуальный шарик на экране. Приложение предлагает ленты из тысячи оцененных фильмов и показывает, где их можно легально пересмотреть в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Dev.

Как работает украинское приложение

Принцип работы сервиса максимально прост: пользователь встряхивает смартфон или нажимает на шарик на экране и получает случайную рекомендацию. Приложение показывает название фильма, год выхода, жанр и рейтинг.

Для подбора лент используется каталог из топ-1000 фильмов по рейтингу платформы TMDB (The Movie Database). При этом уже предложенные пользователю фильмы не выпадают повторно.

Отдельно в приложении предусмотрена возможность оценивать рекомендации. Пользователь может пометить фильм как "Метко", "Ок" или "Не мое". На основе этих ответов алгоритм постепенно адаптируется к его кинематографическим предпочтениям.

"Зырк" также помогает найти легальные площадки для просмотра кино в Украине. Для этого разработчик интегрировал данные сервиса JustWatch. Само приложение не транслирует фильмы и не предлагает пиратского контента.

Почему разработчик решил создать приложение

По словам Гуральника, идея "Зырка" появилась более десяти лет назад. На замысел повлияли воспоминания о временах телевидения, когда зрителю не нужно было долго выбирать контент из сотен доступных вариантов.

Еще одним источником вдохновения стала психологическая концепция чрезмерного выбора: большое количество альтернатив не всегда облегчает принятие решения, а наоборот – усложняет его.

Непосредственным толчком к реализации проекта стало появление детей. Из-за сокращения свободного времени разработчик решил, что тратить вечер на просмотр каталогов стриминговых платформ неэффективно.

Визуальным символом приложения стал черный бильярдный шарик-восьмерка из фильма "Трасса 60". Название Zyrk автор связывает с украинским словом "Зырк", которое означает быстрый взгляд.

Как искусственный интеллект помог создать приложение

Разработка "Зырка" состоялась в сентябре 2026 года. По словам автора, весь программный код написала нейросеть Claude. Сам Гуральник занимался формированием концепции, проверкой результатов работы ИИ, планированием задач и оптимизацией страницы приложения в App Store.

Технически сервис построен на нативных технологиях Swift и SwiftUI и поддерживает устройства с iOS 17 и более новыми версиями.

Одна из особенностей "Зырка" – возможность работать без подключения к интернету. Каталог фильмов хранится непосредственно в приложении в виде предварительно сформированного файла. Для его создания используется отдельный Python-скрипт, получающий данные из базы TMDB.

Интернет нужен только для загрузки актуальной информации о платформах, где доступен тот или иной фильм.

Разработчик также реализовал свой механизм распознавания встряхивания смартфона на базе CoreMotion. Звуковые эффекты движения жидкости внутри виртуального шарика генерируются в реальном времени с помощью AVAudioEngine без использования готовых аудиозаписей.

Сколько загрузок получил

Применение появилось в App Store 28 сентября 2026 года. За первые две с половиной недели он получил более 60 скачиваний без использования платной рекламы.

По словам разработчика, "Зырк" также попал на первые позиции украинского App Store по поисковым запросам "что посмотреть" и "случайный фильм".

Сервис доступен в 171 стране, поддерживает украинский и английский и не требует регистрации. В нем нет рекламы или платных подписок.

Какие функции появятся в следующих версиях

Следующее обновление приложения намечено на 10 ноября 2026 года. В версии 1.1 разработчик планирует добавить полноценную поддержку увеличенных шрифтов и технологии VoiceOver для незрячих и слабовидящих пользователей.

Среди дальнейших планов – расширение возможностей персонализации. В частности, автор хочет добавить фильтры по жанрам, подбор фильмов в соответствии с настроением и интеграцией с украинскими стриминговыми платформами. Среди потенциальных партнеров – MEGOGO, SWEET.TV и "Киевстар ТВ".

Базовый функционал "Зирка" будет оставаться бесплатным. В будущем разработчик рассматривает возможность введения добровольной финансовой поддержки проекта.

Часть полученных средств планируется направлять на оплату API, а остальные – на благотворительные взносы для поддержки Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинский независимый исследователь искусственного интеллекта Вадим Монах разработал Poly Duo — бесплатный инструмент с открытым кодом, позволяющий привлекать ChatGPT и Claude к проверке ответов друг друга. Решение автоматизирует процесс сравнения результатов двух моделей.