Український застосунок "Зирк" допомагає обрати кіно за кілька секунд: що відомо про розробку

Український iOS-розробник Олексій Гуральник випустив безплатний застосунок “Зирк” (Zyrk), який допомагає швидко обрати фільм для перегляду. Щоб отримати рекомендацію, достатньо струснути iPhone або натиснути на віртуальну кульку на екрані. Застосунок пропонує стрічки з тисячі найвище оцінених фільмів і показує, де їх можна легально переглянути в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомляє Dev.

Як працює український застосунок

Принцип роботи сервісу максимально простий: користувач струшує смартфон або натискає на кульку на екрані й отримує випадкову рекомендацію. Застосунок показує назву фільму, рік виходу, жанр і рейтинг.

Для добору стрічок використовується каталог із топ-1000 фільмів за рейтингом платформи TMDB (The Movie Database). При цьому вже запропоновані користувачеві фільми не випадають повторно.

Окремо в застосунку передбачена можливість оцінювати рекомендації. Користувач може позначити фільм як "Влучно", "Ок" або "Не моє". На основі цих відповідей алгоритм поступово адаптується до його кінематографічних уподобань.

"Зирк" також допомагає знайти легальні майданчики для перегляду кіно в Україні. Для цього розробник інтегрував дані сервісу JustWatch. Сам застосунок не транслює фільми та не пропонує піратського контенту.

Чому розробник вирішив створити застосунок

За словами Гуральника, ідея "Зирку" з'явилася понад десять років тому. На задум вплинули спогади про часи телебачення, коли глядачеві не потрібно було довго обирати контент із сотень доступних варіантів.

Ще одним джерелом натхнення стала психологічна концепція надмірного вибору: велика кількість альтернатив не завжди полегшує ухвалення рішення, а навпаки - ускладнює його.

Безпосереднім поштовхом до реалізації проєкту стала поява дітей. Через скорочення вільного часу розробник вирішив, що витрачати вечір на перегляд каталогів стримінгових платформ неефективно.

Візуальним символом застосунку стала чорна більярдна кулька-вісімка з фільму "Траса 60". Назву Zyrk автор пов'язує з українським словом "зирк", яке означає швидкий погляд.

Як штучний інтелект допоміг створити застосунок

Розробка "Зирку" відбулася у вересні 2026 року. За словами автора, весь програмний код написала нейромережа Claude. Сам Гуральник займався формуванням концепції, перевіркою результатів роботи ШІ, плануванням завдань і оптимізацією сторінки застосунку в App Store.

Технічно сервіс побудований на нативних технологіях Swift і SwiftUI та підтримує пристрої з iOS 17 і новішими версіями.

Одна з особливостей "Зирку" - можливість працювати без підключення до інтернету. Каталог фільмів зберігається безпосередньо в застосунку у вигляді попередньо сформованого файлу. Для його створення використовується окремий Python-скрипт, який отримує дані з бази TMDB.

Інтернет потрібен лише для завантаження актуальної інформації про платформи, де доступний той чи інший фільм.

Розробник також реалізував власний механізм розпізнавання струшування смартфона на базі CoreMotion. Звукові ефекти руху рідини всередині віртуальної кульки генеруються в реальному часі за допомогою AVAudioEngine, без використання готових аудіозаписів.

Скільки завантажень отримав

Застосунок з'явився в App Store 28 вересня 2026 року. За перші два з половиною тижні він отримав понад 60 завантажень без використання платної реклами.

За словами розробника, "Зирк" також потрапив на перші позиції українського App Store за пошуковими запитами "що подивитися" та "випадковий фільм".

Сервіс доступний у 171 країні, підтримує українську й англійську мови та не потребує реєстрації. У ньому немає реклами чи платних підписок.

Які функції з'являться в наступних версіях

Наступне оновлення застосунку заплановане на 10 листопада 2026 року. У версії 1.1 розробник планує додати повноцінну підтримку збільшених шрифтів і технології VoiceOver для незрячих та слабозорих користувачів.

Серед подальших планів - розширення можливостей персоналізації. Зокрема, автор хоче додати фільтри за жанрами, підбір фільмів відповідно до настрою та інтеграцію з українськими стримінговими платформами. Серед потенційних партнерів - MEGOGO, SWEET.TV і "Київстар ТБ".

Базовий функціонал "Зирку" залишатиметься безплатним. У майбутньому розробник розглядає можливість запровадження добровільної фінансової підтримки проєкту.

Частину отриманих коштів планують спрямовувати на оплату API, а решту - на благодійні внески для підтримки Збройних сил України.

Нагадаємо, український незалежний дослідник штучного інтелекту Вадим Чернець розробив Poly Duo — безплатний інструмент із відкритим кодом, який дає змогу залучати ChatGPT і Claude до перевірки відповідей одне одного. Рішення автоматизує процес порівняння результатів двох моделей.