Цены на топливо 30 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 30 октября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 93,89 грн (+1 коп.) А-95 90,07 грн (-2 коп.) А-92 86,47 грн (+1 коп.) ДТ 104,26 грн (-1 коп.) Газ 57,66 грн (+49 коп.)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 95,90 92,90 106,90 59,50 UPG 92,90 89,90 102,90 56,90 WOG 95,90 92,90 106,90 59,90 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 102,90 55,90 SOCAR 98,90 95,90 108,00 59,50 AMIC 92,03 88,98 103,98 58,01 БРСМ-Нафта 87,81 101,95 55,30