До 100 млн грн на украинские ракеты и радары: что известно о новых грантовых конкурсах

Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и кластером оборонных технологий Brave1 запускает грантовые конкурсы для украинских производителей вооружения. Финансирование предусмотрено для разработки управляемых ракет класса "воздух - воздух" и современных радиолокационных систем. Максимальный размер гранта на эти направления составляет 75 млн грн и 100 млн грн соответственно.

Как пишет Dilo, об этом информирует Минцифры.

Цель инициативы – обеспечить Силы безопасности и обороны новыми средствами противодействия воздушным угрозам, снизить стоимость перехвата реактивных беспилотников и развивать производство радаров в Украине.

По словам министра, Россия продолжает использовать разные типы воздушного вооружения, в частности баллистические ракеты, дешевые крылатые ракеты, скоростные беспилотники и управляемые авиабомбы. Поэтому Украина нуждается в собственных технологических решениях для выявления и уничтожения таких целей.

Сколько денег можно получить

Грантовые программы включают в себя три направления оборонных разработок. Для каждого предусмотрен отдельный максимальный объем финансирования.

В частности, производители смогут претендовать на следующие суммы:

Управляемые ракеты "воздух – воздух" – до 75 млн грн. Финансирование предусмотрено, в частности, для разработки ракет, которые можно запускать с беспилотников и использовать для перехвата воздушных целей.

Украинские радары – до 100 млн грн. Средства будут направлены на создание современных радиолокационных систем для преждевременного обнаружения воздушных угроз, в частности малозаметных целей.

Турбореактивные двигатели – до 350 млн грн. Запуск соответствующего грантового конкурса намечен на ноябрь 2026 года.

Отдельный акцент Минобороны делает на разработках, масштабируемых в производстве. Среди приоритетов также – собственные навигационные решения и усиление возможностей радиоэлектронной борьбы.

Как подать заявку на грант Brave1

Одной из особенностей новых конкурсов станет механизм представления документов. Впервые заявки на грантовое финансирование будут приниматься через специальный модуль системы Prozorro.

Такой формат должен обеспечить конфиденциальность информации, которую изготовители будут передавать при участии в конкурсах.

Подать документы на участие в грантовых программах можно до 5 ноября 2026 года.

Какие оборонные технологии нужны Украине

Развитие собственных ракет, радаров и двигателей является частью более широкого направления поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

Среди ключевых задач - создание доступных средств перехвата воздушных целей, позволяющих уменьшить расходы на противовоздушную оборону. В частности, речь идет о противодействии реактивным дронам, для уничтожения которых нужны более эффективные и экономически более целесообразные решения.

Развитие украинских радаров должно усилить возможности выявления целей, в том числе тех, которые сложно своевременно зафиксировать имеющимися средствами.

Следующим этапом государственной поддержки станут гранты на турбореактивные двигатели. Таким образом, программа Brave1 охватит сразу несколько направлений создания компонентов и систем украинского оборонного производства.

Напомним, кластер оборонных инноваций Brave1 обновил грантовую программу и открыл новые возможности для украинских defense tech-разработчиков. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет до 8 млн. грн.