В Украине профинансируют ИИ-решения для более доступных госуслуг: грант до $100 тыс.

Украинские и международные стартапы могут получить до $100 тыс. на пилотирование решений с искусственным интеллектом, которые должны сделать государственные услуги более доступными для людей с нарушениями зрения и слуха. Речь идет об оффлайн-синтезаторе украинской речи и ИИ-переводчике жестового языка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

В рамках конкурса ищут команды, которые могут создать два типа технологических решений.

Первое — офлайн-синтезатор вещания, который должен корректно озвучивать украинский текст без подключения к интернету и работать на разной мощности.

Второе – двусторонний ИИ-переводчик жестовой речи. Он должен превращать жесты в текст и текст в жестовой язык, чтобы люди могли общаться с работниками центров предоставления административных услуг и других государственных учреждений без привлечения живого переводчика.

До $100 тыс. на пилотирование

Подать заявку на Open Call for Startups можно до 16 ноября.

Отобранные команды смогут получить до 100 тысяч долларов на пилотирование своих решений в государственных учреждениях.

Программа открытых инноваций GovTech Lab Ukraine реализует Global Government Technology Centre Kyiv при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и Всемирного экономического форума. Инициативу поддерживает Швейцария в рамках программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.

Напомним, ранее GovTech Lab Ukraine открыл набор технологических компаний по разработке цифровых решений для государства. Среди направлений были анализ спутниковых снимков для фиксации разрушений, инклюзивный доступ к публичным услугам, защита культурного наследия и ИИ решения для антикоррупционного анализа. Отобранные участники могут получить до $100 тыс. на масштабирование своих разработок.