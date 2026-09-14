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Девять украинских стартапов представят свои разработки в Сан-Франциско
Девять украинских стартапов вошли в национальную делегацию на TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско. Команды смогут представить свои продукты международным инвесторам и партнерам и искать возможности для выхода на новые рынки.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минцифры.
TechCrunch Disrupt состоится 13-15 октября и, по данным организаторов, должно собрать более 10 тыс. участников стартап-индустрии.
Украину на мероприятии будут представлять девять команд:
- Celebra Tech;
- Delirobo;
- Deus Robotics;
- Farsight Vision;
- INNONEERS;
- Portality;
- Spaceplace;
- ThreatBreaker;
- Tur.ai.
Команды работают по разным технологическим направлениям, в частности робототехнике, healthtech и кибербезопасности.
Участие украинской делегации организуют Минцифры и Украинский фонд стартапов вместе с Digital Ukraine и StrategEast при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и YEP Accelerator.
Напомним, весной украинские технологические компании также получили возможность сразиться за $1 млн на глобальном финале Startup World Cup в США. Для участия команды должны продемонстрировать готовность к масштабированию и презентации продукта потенциальным инвесторам.