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Девять украинских стартапов представят свои разработки в Сан-Франциско

Девять украинских стартапов представят свои разработки в Сан-Франциско
Девять украинских стартапов представят свои разработки в Сан-Франциско / Минцифры

Девять украинских стартапов вошли в национальную делегацию на TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско. Команды смогут представить свои продукты международным инвесторам и партнерам и искать возможности для выхода на новые рынки.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минцифры.

TechCrunch Disrupt состоится 13-15 октября и, по данным организаторов, должно собрать более 10 тыс. участников стартап-индустрии.

Украину на мероприятии будут представлять девять команд:

  • Celebra Tech;
  • Delirobo;
  • Deus Robotics;
  • Farsight Vision;
  • INNONEERS;
  • Portality;
  • Spaceplace;
  • ThreatBreaker;
  • Tur.ai.

Команды работают по разным технологическим направлениям, в частности робототехнике, healthtech и кибербезопасности.

Участие украинской делегации организуют Минцифры и Украинский фонд стартапов вместе с Digital Ukraine и StrategEast при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и YEP Accelerator.

Напомним, весной украинские технологические компании также получили возможность сразиться за $1 млн на глобальном финале Startup World Cup в США. Для участия команды должны продемонстрировать готовность к масштабированию и презентации продукта потенциальным инвесторам.

Автор:
Татьяна Гойденко

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