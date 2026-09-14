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Дев'ять українських стартапів представлять свої розробки у Сан-Франциско

Дев'ять українських стартапів представлять свої розробки у Сан-Франциско
Дев'ять українських стартапів представлять свої розробки у Сан-Франциско / Мінцифри

Дев'ять українських стартапів увійшли до національної делегації на TechCrunch Disrupt 2026 у Сан-Франциско. Команди зможуть презентувати свої продукти міжнародним інвесторам і партнерам та шукати можливості для виходу на нові ринки.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінцифри.

TechCrunch Disrupt відбудеться 13–15 жовтня та, за даними організаторів, має зібрати понад 10 тис. учасників стартап-індустрії.

Україну на заході представлятимуть дев'ять команд:

  • Celebra Tech;
  • Delirobo;
  • Deus Robotics;
  • Farsight Vision;
  • INNONEERS;
  • Portality;
  • Spaceplace;
  • ThreatBreaker;
  • Tur.ai.

Команди працюють у різних технологічних напрямах, зокрема робототехніці, healthtech та кібербезпеці.

Участь української делегації організовують Мінцифри та Український фонд стартапів разом із Digital Ukraine і StrategEast за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та YEP Accelerator.

Нагадаємо, навесні українські технологічні компанії також отримали можливість позмагатися за $1 млн на глобальному фіналі Startup World Cup у США. Для участі команди мали продемонструвати готовність до масштабування та презентації продукту потенційним інвесторам.

Автор:
Тетяна Гойденко

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