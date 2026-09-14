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Дев'ять українських стартапів представлять свої розробки у Сан-Франциско
Дев'ять українських стартапів увійшли до національної делегації на TechCrunch Disrupt 2026 у Сан-Франциско. Команди зможуть презентувати свої продукти міжнародним інвесторам і партнерам та шукати можливості для виходу на нові ринки.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінцифри.
TechCrunch Disrupt відбудеться 13–15 жовтня та, за даними організаторів, має зібрати понад 10 тис. учасників стартап-індустрії.
Україну на заході представлятимуть дев'ять команд:
- Celebra Tech;
- Delirobo;
- Deus Robotics;
- Farsight Vision;
- INNONEERS;
- Portality;
- Spaceplace;
- ThreatBreaker;
- Tur.ai.
Команди працюють у різних технологічних напрямах, зокрема робототехніці, healthtech та кібербезпеці.
Участь української делегації організовують Мінцифри та Український фонд стартапів разом із Digital Ukraine і StrategEast за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та YEP Accelerator.
Нагадаємо, навесні українські технологічні компанії також отримали можливість позмагатися за $1 млн на глобальному фіналі Startup World Cup у США. Для участі команди мали продемонструвати готовність до масштабування та презентації продукту потенційним інвесторам.