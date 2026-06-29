Українські стартапи отримають шанс залучити понад $12,5 млн інвестицій

IT Arena відкрила прийом заявок на Startup Competition 2026 — щорічний конкурс для технологічних стартапів. Цього року інвестори заявили про готовність вкласти в українські проєкти понад $12,5 млн, а також передбачено грантовий фонд у розмірі $60 тис.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Startup Competition 2026 збере українські технологічні команди, підприємців та міжнародних інвесторів. Стартапи змагатимуться у двох напрямках:

general;

defense-tech & dual-use.

До участі запрошують стартапи, зареєстровані в Україні, які вже мають підтверджені продажі від $10 тис. або залучили щонайменше $25 тис. інвестицій чи грантів. Також проєкти повинні перебувати на стадії MVP або вище, не мати серед команди громадян Росії чи Білорусі та бути готовими до офлайн-презентації.

З усіх поданих заявок журі обере 50 півфіналістів. До фіналу вийдуть 10 команд, які представлять свої розробки на головній сцені конференції.

Учасники отримають можливість презентувати свої продукти більш ніж 150 інвесторам з України, Європи, США та країн Близького Сходу. Крім того, команди зможуть представити власні рішення на виставкових майданчиках Startup Expo або Defence Expo.

Конференція IT Arena 2026 відбудеться у Львові 25-27 вересня. Подати заявку на участь у Startup Competition можна до 4 вересня включно.

Також в Україні стартував набір учасників на Startup World Cup 2026 — один із найбільших міжнародних конкурсів для технологічних компаній. Переможець національного відбору представить країну у Кремнієвій долині та позмагається за головний приз у розмірі 1 млн доларів.