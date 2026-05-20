Український освітній проєкт отримав фінансування OpenAI на дослідження ШІ в освіті під час війни
Український проєкт winwin EdTech Center of Excellence спільно з Фондом Східна Європа отримав фінансування у межах першої грантової програми OpenAI. Українська ініціатива увійшла до числа 12 відібраних проєктів у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
У межах проєкту в Україні проведуть масштабне дослідження використання генеративного штучного інтелекту в освіті під час війни. Дослідження охопить 7 тис. підлітків віком 12–17 років, а також батьків і вчителів.
Окрім дослідницької частини, команда працюватиме над створенням AI Safety Toolkit — набору практичних рекомендацій для безпечного та відповідального використання штучного інтелекту підлітками.
Також у межах проєкту планується підготовка аналітичних рекомендацій для освітньої політики спільно з Міністерством освіти і науки.
Для українського освітнього та технологічного сектору проєкт може стати основою для формування практичних підходів до використання генеративного штучного інтелекту в навчальному процесі та оцінки його впливу в умовах війни.
