Український освітній проєкт отримав фінансування OpenAI на дослідження ШІ в освіті під час війни

Український освітній проєкт отримав фінансування OpenAI / Мінцифри

Український проєкт winwin EdTech Center of Excellence спільно з Фондом Східна Європа отримав фінансування у межах першої грантової програми OpenAI. Українська ініціатива увійшла до числа 12 відібраних проєктів у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

У межах проєкту в Україні проведуть масштабне дослідження використання генеративного штучного інтелекту в освіті під час війни. Дослідження охопить 7 тис. підлітків віком 12–17 років, а також батьків і вчителів.

Окрім дослідницької частини, команда працюватиме над створенням AI Safety Toolkit — набору практичних рекомендацій для безпечного та відповідального використання штучного інтелекту підлітками.

Також у межах проєкту планується підготовка аналітичних рекомендацій для освітньої політики спільно з Міністерством освіти і науки.

Для українського освітнього та технологічного сектору проєкт може стати основою для формування практичних підходів до використання генеративного штучного інтелекту в навчальному процесі та оцінки його впливу в умовах війни.

Нагадаємо, у квітні український стартап TechNovator переміг у програмі Deep Tech Accelerator: Hardware Edition та отримав грант у розмірі 10 тис. доларів на масштабування.

Нагадаємо, минулого місяця в Україні стартував набір учасників на Startup World Cup 2026 — один із найбільших міжнародних конкурсів для технологічних компаній. Переможець національного відбору представить країну у Кремнієвій долині та позмагається за головний приз у розмірі 1 млн доларів.

Автор:
Тетяна Гойденко