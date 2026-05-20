- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинский образовательный проект получил финансирование OpenAI на исследования ИИ в образовании
Украинский проект Winwin EdTech Center of Excellence совместно с Фондом Восточная Европа получил финансирование в рамках первой грантовой программы OpenAI. Украинская инициатива вошла в число 12 отобранных проектов в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .
В рамках проекта в Украине будет проведено масштабное исследование использования генеративного искусственного интеллекта в образовании во время войны. Исследование охватит 7 тыс. подростков 12–17 лет, а также родителей и учителей.
Кроме исследовательской части команда будет работать над созданием AI Safety Toolkit — набора практических рекомендаций для безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта подростками.
Также в рамках проекта планируется подготовка аналитических рекомендаций по образовательной политике совместно с Министерством образования и науки.
Для украинского образовательного и технологического сектора, проект может стать основой для формирования практических подходов к использованию генеративного искусственного интеллекта в учебном процессе и оценки его влияния в условиях войны.
Напомним, в апреле украинский стартап TechNovator победил в программе Deep Tech Accelerator: Hardware Edition и получил грант в размере 10 тысяч долларов на масштабирование.
Напомним, в прошлом месяце в Украине стартовал набор участников на Startup World Cup 2026 – один из крупнейших международных конкурсов для технологических компаний. Победитель национального отбора представит страну в Кремниевой долине и сразится за главный приз в размере 1 млн долларов.