Украинский образовательный проект получил финансирование OpenAI на исследования ИИ в образовании

Украинский проект Winwin EdTech Center of Excellence совместно с Фондом Восточная Европа получил финансирование в рамках первой грантовой программы OpenAI. Украинская инициатива вошла в число 12 отобранных проектов в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

В рамках проекта в Украине будет проведено масштабное исследование использования генеративного искусственного интеллекта в образовании во время войны. Исследование охватит 7 тыс. подростков 12–17 лет, а также родителей и учителей.

Кроме исследовательской части команда будет работать над созданием AI Safety Toolkit — набора практических рекомендаций для безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта подростками.

Также в рамках проекта планируется подготовка аналитических рекомендаций по образовательной политике совместно с Министерством образования и науки.

Для украинского образовательного и технологического сектора, проект может стать основой для формирования практических подходов к использованию генеративного искусственного интеллекта в учебном процессе и оценки его влияния в условиях войны.

