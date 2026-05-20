Вже понад 9000 інвесторів вкладають в закордонні стартапи через українські компанії: скільки можна заробити на цьому

Новий тренд на ринку приватних інвестицій - значно зростає кількість людей, які довіряють свої гроші так званим синдикатам. Це об’єднання підприємців, які спеціалізуються на венчурних інвестиціях, вкладаючи в стартапи, що мають потенціал зростання на світовому ринку. Ризикований бізнес - можна втратити все, або навпаки, знайти нового Ілона Маска чи нового Марка Цукерберга та швидко самому стати мільйонером.

Поки що на цьому ринку працюють п’ять українських компаній: Toloka, ICLUB, Angel One, Zas Angels та United Angels Network. Найбільші з них – ICLUB Вікторії Тігіпко та Toloka, заснована Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфою та Олександром Колбом.

Кількість клієнтів цих синдикатів стрімко зростає. Як повідомив Delo.ua співзасновник Toloka Олександр Колб, станом на листопад 2025 року у них було близько 1 700 інвесторів, а в травні 2026-го – вже понад 2 000. Позитивну динаміку росту показує і ICLUB Вікторії Тігіпко: на початку 2025-го цей синдикат налічував 4 000 учасників, до кінця року їх стало понад 6 000, а зараз, у травні 2026-го вже більш ніж 7 000. "Наприкінці 2024-го ми запустили застосунок, завдяки чому отримали сплеск зростання", – зазначили в компанії.

Наскільки динамічно зріс ринок у грошах порівняно з попередніми роками, поки ніхто не береться рахувати. Проте загальні цифри вже солідні – лише за минулий рік через такі спільноти було вкладено $30 млн, з’ясували нещодавно в Scroll.media. Об'єкти цих інвестицій – не лише глобальні технологічні компанії, а й український Defense Tech.

Поріг входу у венчур у порівнянні з нерухомістю або депозитами

Якщо порівнювати інвестиції у венчурний капітал із класичними джерелами пасивного доходу, такими як депозити чи нерухомість, то завдяки синдикатам венчур стає значно доступнішим, а в перспективі і значно вигіднішим.

Для порівняння: один квадратний метр житла в Києві сьогодні коштує в середньому $2 000, у Львові ця ціна становить близько $1 600, а в Харкові – $741. Вартість нерухомості суттєво коливається залежно від регіону, району та стану будівлі, проте навіть за смартквартиру площею 20 кв. м у прифронтовому Харкові доведеться викласти щонайменше $15 000.

Ставки за гривневими депозитами зараз коливаються в межах 14-17% річних залежно від банку. Якщо для прикладу обрати ПриватБанк і покласти еквівалент тих самих $5 000 (близько 221 тис. грн) на 12 місяців, то за рік чистий прибуток після вирахування податків становитиме приблизно 30 000 грн, що дорівнює близько $680.

Натомість найбільші інвестиційні синдикати таргетують дохідність від 20% річних і вище на горизонті 2-5 років із порогом входу від тих самих $5 000. Ба більше, у венчурному бізнесі не існує поняття “середньої” угоди: поки одні компанії стабільно приносять 20% на рік, інші “вистрілюють” і забезпечують 100% річних, показуючи кратне зростання капіталу в 2, 5 або навіть 10 разів.

Чому інвестиції через синдикати в Україні досі не масові

Головною проблемою довго залишалася відсутність культури інвестування та довіри до фінансових інструментів – більшість українців традиційно обирають депозити або нерухомість. Проте сьогодні інвестори починають шукати нові логічні шляхи для вкладень та спільноти, які допомагають у цьому процесі.

“На жаль, статистика невтішна: якщо у США інвестиційні інструменти використовують понад 50% населення, то в Україні цей показник становить лише 4-5%. А якщо говорити конкретно про венчур, то тут, я думаю, задіяно менше ніж 1%”, – зазначає засновник Promodo та співзасновник синдикату Toloka Олександр Колб.

Олександр вважає, що росте не стільки цікавість до інвестицій, скільки обізнаність українців у сфері синдикатів. Про розрив між українським та західним ринками і потенціал росту говорить засновниця ICLUB Вікторія Тігіпко:

“Україна на світовій карті займає мікроскопічне місце. Для контексту: у США близько 334 тисячі активних ангелів (інвесторів) вкладають $28 млрд на рік, у Європі – близько 150 тисяч інвесторів деплоять понад €11 млрд. Для країни з 40 мільйонами населення загальні $30 млн інвестицій через синдикати за рік – це обсяг, який Кремнієва долина списала б як похибку округлення”, - підкреслила вона.

Її синдикат планує залучити до 2035 року 100 тисяч ангельських інвесторів, оскільки це той поріг, з якого починає працювати справжня екосистема.

Як синдикати обирають проєкти в які вони інвестують

Одні синдикати створюють власні аналітичні команди, інші – використовують досвід великих міжнародних фондів та глобальних партнерств. Головна мета – мінімізувати ризики та відібрати найкращі компанії.

“Ми не втомлюємося повторювати: диверсифікуйте портфель! Немає сенсу вкладати все в один проєкт, коли можна проінвестувати одразу у 27, як ми це зробили з проектом Y-Combinator, де учасники проінвестували відразу в десятки проектів - кращих випускників YC. Для аналізу стартапів, що зростають, у нас працюють три аналітики, які щосереди виносять матеріали на інвесткомітет, де ми детально обговорюємо проекти.

Для угод на вторинному ринку, де купується частка через брокера і немає прямого доступу до менеджменту, синдикат проводить зовнішню аналітику через доступні аналітичні інструменти, такі як PitchBook, Sacra та ін. Наприклад, по Bolt ми залучали Еріка Наймана, щоб розібрати фінанси та порівняти їх із показниками “Uber”, – пояснив Олександр Колб.

У ICLUB роблять ставку на глобальну диверсифікацію та відбирають лише невелику частину компаній із загального портфеля фонду TA Ventures:

“Наш портфель глобально диверсифікований: Healthtech, Fintech та AI, який сьогодні поглинає близько половини всього венчурного капіталу у світі. Масштаб TA Ventures – це понад 280 інвестицій, 8 IPO та 19 “юнікорнів”. З цього сукупного портфеля ми відбираємо лише близько 20 найкращих компаній на рік для членів ICLUB – це дві угоди на місяць, що пройшли найжорсткіший фільтр. Щодо Defence-tech: ми тверезо ставимось до хайпу. Обираємо лише ті оборонні проєкти, де вже є реальні контракти та зрозуміла монетизація. Якщо ми не можемо пояснити логіку угоди за 10 хвилин, ми не виносимо її на спільноту”, – розповіла про стратегію компанії Вікторія Тігіпко.

Як змінюється ринок синдикатів та поріг входу у венчур

Синдикація фактично зруйнувала уявлення про венчур, як інструмент лише для доларових мільйонерів. Якщо раніше доступ до великих фондів вимагав сотень тисяч або навіть мільйонів доларів, то зараз інвестувати у стартапи можна з відносно невеликим капіталом.

У Toloka пояснюють, що синдикати стали альтернативою для людей, які не можуть або не хочуть бути партнерами великих міжнародних фондів. Є ще й певні регуляторні обмеження фондів: вам потрібно підтвердити річний дохід від $200 тисяч або капітал від мільйона доларів, а мінімальний чек там стартує від кількох сотень тисяч.

“Синдикація – це відповідь для тих, хто має $50-100 тисяч заощаджень. Це можливість зайти з невеликим чеком, де ви самі обираєте проєкти. Особливо це цікаво айтішникам: їм подобається спілкуватися зі стартапами, ставити гострі питання, ми навіть проводили серед них інвестиційні “батли”, – пояснив Олександр Колб.

У ICLUB зазначають, що їхній мінімальний поріг становить $5 000 на одну угоду, тоді як у більшості класичних венчурних фондів він у 50-200 разів вищий і стартує від чверті мільйона доларів. Вікторія Тігіпко так описує їхню модель роботи: фонд TA Ventures бере на себе ранні ризики (Pre-Seed та Seed), а учасникам синдикату пропонують компанії на етапі стабільного росту. Оптимальною часткою венчуру в портфелі вона називає 10-20%, за умови, що базові потреби та “подушка безпеки” вже закриті:

“Венчур – це свідома гра в довгу, тут не можна вийти одним кліком, як на NASDAQ. Ми не кажемо “вкинь $5K і подивись що буде”, ми кажемо – зрозумій клас активів і побудуй стратегію”, – повідомила Вікторія Тігіпко.

Ринок синдикатів поступово стає професійнішим і більш відкритим – у Toloka зазначають, що суттєво розширили компанію та покращили відбір угод, плануючи лише за чотири місяці 2026 року повторити обсяг інвестицій всього минулого року. Синдикат фокусується на компаніях із виторгом від $1 млн та масштабує інструментарій через вторинні угоди з компаніями рівня пре-IPO (як-от Scale AI та Bolt), де ризики є меншими. В Толоці також говорять, що скоро презентують ще одну стратегію синдикату - це інвестиціі в AI-native-проекти - випускники кращих акселераційний програм світу, таких як YC, Speedrun та інші.

Модель синдикації зробила інвестування доступним для професіоналів, які раніше не мали стосунку до технологічного бізнесу. За словами Вікторії Тігіпко, портрет інвестора змінився кардинально: від вузького кола IT-підприємців у 2018 році до лікарів, юристів, спортсменів та рітейлерів із 42 країн світу сьогодні. Вона пояснює, що кожен новий профіль робить спільноту сильнішою, адже, наприклад, лікар розуміється на healthtech-угодах краще за будь-якого аналітика.

Головне правило інвестицій у синдикати – диверсифікація

Учасники ринку наголошують: головна помилка новачків – спроба поставити все на одну компанію. Венчурні інвестиції працюють за портфельним принципом, де успіх забезпечують не окремі угоди, а широка диверсифікація.

Одна-дві інвестиції не дадуть результату, адже стартап може закритися ще на етапі ідеї, і це специфіка ринку, а не обов'язково провина засновника, пояснює Олександр Колб. Toloka демонструє це на власному прикладі, маючи в портфелі понад 300 інвестицій. Для перевірки даних синдикат залучає спільноту з понад 2100 інвесторів, а партнерство з Founders Factory дає їм ранній доступ до стартапів Y Combinator. Втім, венчурні інвестиції не є заміною іншим класам активів.

“Коли моя подруга запропонувала продати квартиру, щоб принести всі гроші в “Толоку”, я відповів: “Отак робити точно не треба”. Хоча наш поріг входу орієнтовно від $5 000, головне – не сума однієї угоди, а формування широкого портфеля”, – резюмує Олександр Колб.

Тож так як венчурні інвестиції не мають гарантованої дохідності, ключову роль відіграє довгостроковий підхід та розподіл коштів між кількома компаніями.

За словами Вікторії Тігіпко, успішні угоди в їхньому портфелі давали до 22x на вкладений капітал, а цільова дохідність становить близько 20% річних на горизонті 2-5 років. Інвесторам рекомендують будувати портфель із 10-15 компаній протягом 2-3 років рівними чеками. Крім того, модель дозволяє гнучко управляти позицією на кожному новому раунді: ви можете частково вийти з угоди, зберегти її або доінвестувати.

Нагадаємо, що Toloka.vc у 2025 році закрила 12 угод на понад $12 млн. Середній чек перевищив $1,2 млн. За останні місяці 2025 року до синдикату приєдналися понад 100 нових інвесторів, а поточний пайплайн становить близько двох угод щомісяця.