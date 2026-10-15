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Украинским технологическим компаниям дадут до $100 тыс. на цифровые решения для государства

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Украинским технологическим компаниям дадут до $100 тыс. на цифровые решения для государства

Украинские и международные технологические компании могут получить до $100 тыс. на разработку и масштабирование цифровых решений для нужд государства. Отобранные участники GovTech Lab Ukraine будут тестировать свои проекты вместе с государственными учреждениями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

В этот раз программа ищет решения по четырем направлениям: анализ спутниковых снимков для фиксации разрушений и планирования восстановления, технологии инклюзивного доступа к государственным услугам и информации, цифровые инструменты для защиты культурного наследия, а также решения на основе искусственного интеллекта для антикоррупционного анализа.

Отобранные технологические компании будут работать непосредственно с государственными учреждениями по пилотированию своих разработок. На дальнейшее масштабирование проекта можно будет получить до $100 тыс.

Подаваться могут как украинские, так и международные компании. Прием заявок продлится до 16 ноября.

GovTech Lab Ukraine реализует Global Government Technology Centre Kyiv с содействием Министерства цифровой трансформации Украины и Всемирного экономического форума. Программа поддерживается Швейцарией в рамках EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.

Напомним, в Киеве ранее открыли GovTech-центр Всемирного экономического форума, объединяющий государство, бизнес, стартапы и ученых для создания и внедрения цифровых решений.

Автор:
Татьяна Гойденко

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