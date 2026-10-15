Українським технологічним компаніям дадуть до $100 тис. на цифрові рішення для держави

Українські та міжнародні технологічні компанії можуть отримати до $100 тис. на розробку й масштабування цифрових рішень для потреб держави. Відібрані учасники GovTech Lab Ukraine тестуватимуть свої проєкти разом із державними установами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Цього разу програма шукає рішення за чотирма напрямами: аналіз супутникових знімків для фіксації руйнувань і планування відбудови, технології для інклюзивного доступу до державних послуг та інформації, цифрові інструменти для захисту культурної спадщини, а також рішення на основі штучного інтелекту для антикорупційного аналізу.

Відібрані технологічні компанії працюватимуть безпосередньо з державними установами над пілотуванням своїх розробок. На подальше масштабування проєкту можна буде отримати до $100 тис.

Подаватися можуть як українські, так і міжнародні компанії. Прийом заявок триватиме до 16 листопада.

GovTech Lab Ukraine реалізує Global Government Technology Centre Kyiv за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Всесвітнього економічного форуму. Програму підтримує Швейцарія в межах EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, у Києві раніше відкрили GovTech-центр Всесвітнього економічного форуму, який об'єднує державу, бізнес, стартапи та науковців для створення й упровадження цифрових рішень.