Всесвітній економічний форум відкрив GovTech-центр у Києві

Україна стала другою країною у світі, де запрацював Global Government Technology Centre (GGTC Kyiv). Перший такий центр діє у Берліні. Головна мета київського GovTech-центру — популяризувати досвід України в цифрових реформах і трансформаціях на глобальному рівні.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

GovTech-центр об’єднує уряд, бізнес, стартапи та науковців для розробки цифрових рішень, створення спільних проєктів із міжнародними партнерами та обміну досвідом.

Український центр є частиною глобальної мережі C4IR (Центр четвертої промислової революції) під егідою Всесвітнього економічного форуму.

Основні напрями роботи центру

GovTech Observatory — дослідження глобальних трендів, аналітика та розробка інновацій у сфері GovTech.

Innovation Gateway — пошук партнерів у галузях штучного інтелекту (AI), освітніх технологій (EdTech), оборонних технологій (Defense Tech), напівпровідників, біотехнологій (BioTech), "зелених" технологій (Green Tech) та автономних транспортних засобів (AUV).

FutureGov Education — навчання цифрових лідерів сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту, та тестування цифрових рішень у партнерстві з CDTO Campus.

Очолила центр Зоя Литвин — менеджера та соціальна підприємиця яка працює над цифровими трансформаціями в освіті.

Зазначається, що про створення GovTech-центру домовилися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні 2024 року. Запуск центру став можливим завдяки підтримці Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за кошти Швейцарії, та ініціативі Міністерства цифрової трансформації України.

Ще у травні 2024 року під час саміту Diia in Zurich віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv.

Нагадаємо, у травні 2023 року під час Digital Transformation Summit у Брюсселі було оголошено про початок роботи GovTech-інкубатору Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер. Серед них — Мінцифра та Український фонд стартапів. Україна — єдина країна — не член ЄС, яка ввійшла до інкубатору.

За словами Михайла Федорова, одна із цілей Govtech4all — підвищити ефективність державних процесів завдяки цифровізації.