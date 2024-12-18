Всемирный экономический форум открыл GovTech-центр в Киеве

Украина стала второй страной в мире, где заработал Global Government Technology Centre (GGTC Kyiv). Первый подобный центр действует в Берлине. Главная цель киевского GovTech-центра – популяризировать опыт Украины в цифровых реформах и трансформациях на глобальном уровне.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

GovTech центр объединяет правительство, бизнес, стартапы и ученых для разработки цифровых решений, создания совместных проектов с международными партнерами и обмена опытом.

Украинский центр является частью глобальной сети C4IR (центр четвертой промышленной революции) под эгидой Всемирного экономического форума.

Основные направления работы центра

GovTech Observatory – исследование глобальных трендов, аналитика и разработка инноваций в сфере GovTech.

Innovation Gateway — поиск партнеров в области искусственного интеллекта (AI), образовательных технологий (EdTech), оборонных технологий (Defense Tech), полупроводников, биотехнологий (BioTech), "зеленых" технологий (Green Tech) и автономных транспортных средств (AUV).

FutureGov Education – обучение цифровых лидеров современным технологиям, в том числе искусственному интеллекту, и тестирование цифровых решений в партнерстве с CDTO Campus.

Возглавила центр Зоя Литвин — менеджера и социальная предпринимательница, работающая над цифровыми трансформациями в образовании.

Отмечается, что о создании GovTech центра договорились на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2024 года. Запуск центра стал возможным благодаря поддержке Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа за счет Швейцарии, и инициативе Министерства цифровой трансформации Украины.

Еще в мае 2024 года на саммите Diia in Zurich вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, директор Всемирного экономического форума Мирек Душек и президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях подписали меморандум об открытии Global Government Technology Centre Kyiv.

Напомним, в мае 2023 года во время Digital Transformation Summit в Брюсселе было объявлено о начале работы GovTech-инкубатора Европейского Союза Govtech4all, в который вошли 14 стран и 21 организация-партнер.

По словам Михаила Федорова, одна из целей Govtech4all – повысить эффективность государственных процессов благодаря цифровизации.