Минцифры представило видение развития ИИ в Украине: какие возможности ожидают ИИ-стартапы

Министерство цифровой трансформации Украины представило видение развития искусственного интеллекта в Украине и возможности для ИИ-компаний, которые помогут усилить конкурентоспособность инновационных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Совместно с командами Украинского фонда стартапов и Brave1 встретились с топовыми украинскими ИИ и blockhain стартапами", — говорится в сообщении.

Минцифры представило видение развития ИИ в Украине. Фото: Минцифры

Какие возможности ждут ИИ-стартапы в 2025 году

В Минцифре отмечают, что 2025 год станет годом возможностей для ИИ-стартапов:

будут запущены новые грантовые программы для масштабирования и развития ИИ-компаний;

планируется открытие AI Center of Excellence – международного хаба для разработки и интеграции AI-решений в публичном секторе. Одним из фокусов центра будет развитие AI-талантов и образования, а также поддержка стартапов и малых и средних предприятий;

будет запущен Sandbox – проект, благодаря которому AI- и blockchain-стартапы смогут получать бесплатный аудит и консультации для улучшения своих продуктов.

Также в Минцифры поставили цель, что к 2030 году Украина войдет в топ-3 стран мира по уровню разработки и внедрения решений на основе ИИ в государственном управлении, цифровых услугах и ключевых секторах экономики. Стартапы – ключевой генератор революционных решений для этих сфер.

Добавим, что программа Open Data Accelerator завершила очередной этап поддержки инновационных украинских стартапов, работающих с открытыми данными. Пять лучших проектов получили гранты на общую сумму более 5,8 миллионов гривен для развития и масштабирования.

Также напомним, что Министерство экономики Украины, Минцифры и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта).