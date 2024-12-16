Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ в Україні: які можливості очікують ШІ-стартапи

Міністерство цифрової трансформації України презентувало візію розвитку штучного інтелекту в Україні та можливості для ШІ-компаній, які допоможуть посилити конкурентоспроможність інноваційних продуктів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Спільно з командами Українського фонду стартапів і Brave1 зустрілися з топовими українськими ШІ та blockhain стартапами", - йдеться в повідомленні.

Мінцифри презентувало візію розвитку ШІ в Україні. Фото: Мінцифри

Які можливості чекають ШІ-стартапи у 2025 році

У Мінцифри зазначають, що 2025 рік стане роком можливостей для ШІ-стартапів:

буде запущено нові грантові програми для масштабування й розвитку ШІ-компаній;

планується відкриття AI Center of Excellence — міжнародного хабу для розробки й інтеграції AI-рішень у публічному секторі. Одним із фокусів центру буде розвиток AI-талантів та освіти, а також підтримка стартапів та малих і середніх підприємств;

буде запущено Sandbox — проєкт, завдяки якому AI- та blockchain-стартапи зможуть отримувати безоплатний аудит і консультації для покращення своїх продуктів.

Також в Мінцифри поставили за мету, що до 2030 року Україна увійде до топ-3 країн світу за рівнем розробки та впровадження рішень на основі ШІ в державному управлінні, цифрових послугах і ключових секторах економіки. Стартапи є ключовим генератором революційних рішень для цих сфер.

Додамо, що програма Open Data Accelerator завершила черговий етап підтримки інноваційних українських стартапів, що працюють з відкритими даними. П’ять найкращих проєктів отримали гранти на загальну суму понад 5,8 мільйона гривень для розвитку та масштабування.

Також нагадаємо, що Міністерство економіки України, Мінцифри та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ (штучного інтелекту). Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.