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Український стартап Healthy Mind залучив $1 млн на розвиток AI-платформи психологічної підтримки

Український стартап Healthy Mind залучив $1 млн на розвиток AI-платформи психологічної підтримки
Ілюстрація: freepik

Український стартап Healthy Mind, який спеціалізується на ментальному здоров’ї, випустив бета-версію своєї ШІ-платформи та залучив $1 млн інвестицій за останні 18 місяців.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
Київ, 12 грудня, офлайн
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Про це пише AIN.UA.

У 2025 році команда планує додатково залучити ще $1 млн для розширення функціоналу платформи та її ШІ-можливостей. Стартап також готується до міжнародного виходу, починаючи з українського ринку.

У компанії повідомили, що планують міжнародну експансію, зосереджуючись спочатку на українському ринку.

Що пропонує Healthy Mind

  • Платформа забезпечує швидку діагностику до 80% психічних розладів, зазначених у DSM-5, без клінічної оцінки.
  • Обстеження триває 15–18 хвилин і охоплює понад 75 показників психічного благополуччя. Система виявляє ознаки депресії, тривожності, ПТСР тощо, допомагаючи приймати науково обґрунтовані рішення.
  • Платформа адаптована до соціальних і культурних контекстів користувачів, провалідована вибіркою із понад 1500 учасників і проходить додаткову кросвалідацію з психологами.

Проєкт заснований Андрієм Коболєвим, інвестиційною групою Roosh і Мариною Квашніною з EDENLAB, що базується в Києві. Наразі команда стартапу налічує 17 фахівців, включаючи наукових експертів.

Додамо, український фонд стартапів (USF) став частиною Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA), до якого входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна. 

Автор:
Тетяна Гойденко