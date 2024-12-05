Одна з найбільших ІТ-компаній в Україні скоротила частину команди: в чому причина

Компанія Luxoft, яка входить до пʼятірки найбільших в Україні, відмовилася від employer branding і скоротила частину команди, яка цим займалась. Такої функції в компанії не існує з 1 грудня. Про це пише dev.ua.

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Зазначається, що команда employer branding відповідала за організацію івентів, CSR-ініціативи, локацій для корпоративної соціальної відповідальності, внутрішні й зовнішні комунікації, програми лояльності та інші напрямки.

"Наразі немає відповідальної за зовнішні комунікації людини, тому для отримання коментаря надалі можна спробувати писати в соцмережі або ж на загальну пошту компанії", – відповіла PR-спеціалістка Luxoft, її робоча пошта вже деактивована.

Уточнюється, що видання надіслало запит CEO компанії Luxoft Олені Самборській. Вона відповіла, що зможе надати коментар пізніше.

За даними DOU, скорочення торкнулися чотирьох осіб, яким було надано вихідну допомогу. Додається, що, ймовірно, це глобальне рішення материнської компанії DXC Technology, яке не пов'язане з фінансами, а більше стосується реорганізації маркетингової функції в цілому.

Що відомо про компанію

Luxoft — компанія з розробки програмного забезпечення. Від 2019 року є частиною DXC Technology.

DXC Technology – глобальна технологічна компанія, один із лідерів на ринку послуг цифрової трансформації та створення програмних продуктів у світі.

Команда люксофтівців налічує 20 тис. спеціалістів по всьому світу, а Україна з офісами в Києві, Одесі та Дніпрі, є найбільшою локацією компанії. Зараз з Luxoft співпрацює понад 4 тис. спеціалістів зі всієї України.

Delo.ua повідомляло, що український AI-стартап Reface повідомив про скорочення своєї команди на третину. Рішення про скорочення 60 працівників було ухвалено для оптимізації бізнесу й досягнення прибутковості у 2025 році.