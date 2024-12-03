Український стартап Reface звільняє 35% співробітників: в чому причина

Український AI-стартап Reface повідомив про скорочення своєї команди на третину. Так, 60 працівників будуть звільнені. Про це інформує компанія у LinkedIn.

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"Сьогодні ми ділимося важливими і водночас сумними новинами для компанії Reface: ми скорочуємо 35% нашої команди (60 рефейсіанців)", - говориться в повідомленні.

Що вплинуло на рішення про скорочення команди

Протягом останніх двох років компанія Reface активно експериментувала, розробила сім нових продуктів, приймала ризиковані рішення, іноді занадто оптимістично оцінюючи перспективи, а деякі гіпотези не виправдали себе, зазначили в пресслужбі.

Рішення про скорочення 60 працівників було ухвалено для оптимізації бізнесу й досягнення прибутковості у 2025 році.

"Ми прийняли це рішення, щоб із січня 2025 року бути прибутковими й мати можливість продовжувати інвестувати у створення інноваційних мобільних ШІ-застосунків", - підсумували в компанії.

Що відомо про стартап Reface

Reface - український застосунок, який дає змогу користувачам замінювати обличчя у відео чи GIF. Він працює на основі технології GAN (Generative Adversarial Network).

Це перший AI-застосунок українського виробництва, який здобув перше місце у топі американського AppStore, обігнавши такі великі сервіси, як TikTok, Netflix та Amazon.

Нагадаємо, в Україні стартувала WinWin Deep Tech Accelerator, що триватиме до 15 лютого 2025 року. Тримісячна безкоштовна програма спрямована на підтримку стартапів на ранніх стадіях розвитку, які використовують штучний інтелект та машинне навчання.