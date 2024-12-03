Украинский стартап Reface увольняет 35% сотрудников: в чем причина

Украинский AI-стартап Reface сообщил о сокращении своей команды на треть. Так, 60 работников будут уволены. Об этом сообщает компания в LinkedIn.

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"Сегодня мы делимся важными и вместе с тем печальными новостями для компании Reface: мы сокращаем 35% нашей команды (60 рефессианцев)" , — говорится в сообщении.

Что повлияло на решение о сокращении команды

В последние два года компания Reface активно экспериментировала, разработала семь новых продуктов, принимала рискованные решения, иногда слишком оптимистично оценивая перспективы, а некоторые гипотезы не оправдали себя, отметили в пресс-службе.

Решение о сокращении 60 работников было принято для оптимизации бизнеса и достижения прибыльности в 2025 году.

"Мы приняли это решение, чтобы с января 2025 года быть прибыльными и иметь возможность продолжать инвестировать в создание инновационных мобильных ИИ-приложений", — подытожили в компании.

Что известно о стартапе Reface

Reface — украинское приложение, позволяющее пользователям заменять лицо в видео или GIF. Он работает на основе технологии GAN (Generative Adversarial Network).

Это первое AI-приложение украинского производства, которое получило первое место в топе американского AppStore, обогнав такие крупные сервисы, как TikTok, Netflix и Amazon.

Напомним, в Украине стартовала WinWin Deep Tech Accelerator, которая продлится до 15 февраля 2025 года. Трехмесячная бесплатная программа направлена на поддержку стартапов на ранних стадиях развития, использующих искусственный интеллект и машинное обучение.