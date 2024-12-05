Одна из крупнейших ИТ-компаний в Украине сократила часть команды: в чем причина

Компания Luxoft, которая входит в пятерку крупнейших в Украине, отказалась от employer branding и сократила часть занимавшейся этим команды. Такой функции у компании не существует с 1 декабря. Об этом пишет dev.ua.

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Отмечается, что команда employer branding отвечала за организацию ивентов, CSR-инициативы, локаций для корпоративной социальной ответственности, внутренние и внешние коммуникации, программы лояльности и другие направления.

"Пока нет ответственного за внешние коммуникации человека, поэтому для получения комментария в дальнейшем можно попытаться писать в соцсети или же на общую почту компании", - ответила PR-специалистка Luxoft, ее рабочая почта уже деактивирована.

Уточняется, что издание направило запрос CEO компании Luxoft Елене Самборской. Она ответила, что сможет предоставить комментарий позже.

По данным DOU, сокращение коснулись четырех человек, которым было предоставлено выходное пособие. Добавляется, что, по всей вероятности, это глобальное решение материнской компании DXC Technology, которое не связано с финансами, а больше касается реорганизации маркетинговой функции в целом.

Что известно о компании

Luxoft – компания по разработке программного обеспечения. С 2019 года является частью DXC Technology.

DXC Technology – глобальная технологическая компания, одна из лидеров на рынке услуг цифровой трансформации и создания программных продуктов в мире.

Команда люксофтовцев насчитывает 20 тыс. специалистов по всему миру, а Украина с офисами в Киеве, Одессе и Днепре является крупнейшей локацией компании. Сейчас с Luxoft сотрудничает более 4 тыс. специалистов со всей Украины.

Delo.ua сообщало, что украинский AI-стартап Reface сообщил о сокращении своей команды на треть. Решение о сокращении 60 работников было принято для оптимизации бизнеса и достижения прибыльности в 2025 году.