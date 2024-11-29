Каждая восьмая компания в Украине зарегистрирована на прифронтовой территории

По данным Минреинтеграции, 180 253 украинских компаний зарегистрированы на прифронтовых территориях. Из них 14% — на территориях активных боевых действий. Больше всего таких бизнесов в Харьковской и Запорожской областях.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Сколько компаний находятся на территории активных боевых действий

Отмечается, что в настоящее время в Украине зарегистрировано более 1,4 млн. компаний. 13% из них зарегистрированы на прифронтовых территориях – около 180 тыс. бизнесов.

По данным аналитиков, только 1,1 тысячи таких компаний работают на территориях, где ведутся активные бои и отключены все государственные реестры.

Еще 25 тыс. (14%) находятся на территории активных боевых действий, где работают государственные электронные информационные ресурсы. Подавляющее большинство зарегистрировано на территории возможных боевых действий – это 153 тыс. бизнесов.

Харьковщина лидирует среди прифронтовых областей

Как сообщают в "Опендатабот", в Харьковской области зарегистрировано больше всего бизнесов среди 9 прифронтовых областей. Более трети компаний зарегистрировано именно в этом регионе — более 69 тыс.

Почти вдвое меньше бизнесов зарегистрировано в Запорожской области – 32 тыс. Тройку закрывает Николаевщина с показателем в 27 тыс. (15,2%).

Куда чаще всего переезжает украинский бизнес во время войны

С начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний изменили свое местоположение. Значительная часть из них предпочитает Киевскую и Закарпатскую области.

С начала полномасштабной войны, из городов в области переехало более 1 тысячи компаний, из которых более 600 — из Киева.

Лидерами среди переезжающих компаний остаются такие сектора, как:

оптовая торговля 29.3%

транспорт 7.8%,

строительство 7.7%,

сельское хозяйство и охота 7.7%

недвижимость 4.2%

деятельность общественных организаций 3.9%

производство пищевых продуктов 2.1%

прочие 33.2

Среди крупных компаний, изменивших свое расположение, крупнейшим является ООО "Укролия" с оборотом в более чем 4 млрд грн, переехавшей из Киева в Полтавскую область.

Также ООО "Киев-Атлантик Украина" с оборотом более 2 млрд грн переехало из Киевщины в Черкасскую область, а ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн сменило место регистрации на Киевскую область.

Релокация бизнеса

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться .

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Подать заявку можно в личном кабинете через одну из электронных площадок, которая прорабатывает запросы бизнеса — Национальная электронная биржа, SmartTender или E-Tender. Через них же, а также через сервис Zakúpki.Prom можно разместить объекты или предложения для помощи релокирующегося бизнеса.

Никаких оснований для отказа в перемещении бизнеса не установлено, но следует учитывать первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.

После принятия Минэкономики положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий подбор местоположения на предприятии, помощь с перевозкой на новую локацию, содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников, поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

Правительство дало разрешение на пролонгирование до 31 декабря 2026 года кредитов по программе "5-7-9" предприятиям, производственные мощности которых были размещены в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.