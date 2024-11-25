Компания под санкциями СНБО получила 2,6 млрд грн дохода

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, 184 компании в Украине находятся под санкциями СНБО. Больше всего таких бизнесов в Киеве, Одессе и Львове. Чаще всего эти компании занимаются оптовой торговлей.

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Одна из них – "Париматч" – в прошлом году получила 2,6 млрд грн дохода. Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что большинство компаний появилось в санкционном списке после серии обновления списков в 2024 году. По данным аналитиков, в этом году таких бизнесов увеличилось почти в три раза: на 119 компаний. Наименьшее количество компаний прибавилось к санкционному перечню в 2023 году — всего 10 (5,4%).

"Каждая вторая компания от общего количества будет находиться под санкциями до 2027 года. Еще 19.4% или 36 бизнеса выйдут из-под ограничений не ранее 2034 года. На бессрочном сроке санкций находится 15.1% или 28 компаний", — подчеркивают в "Опендатабот".

Чем занимаются компании по санкционному перечню

Как сообщают в "Опендатабот", среди этих бизнесов больше представителей оптовой торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами — 61 компания (33.2%). Еще 10.3% занимаются специализированными строительными работами – 19 предприятий.

Тройку делят производство кино и строительство сооружений – по 7 компаний или 3.8%.

Где больше всего подсанкционных компаний

Больше бизнесов под санкциями находятся в Киеве — в общей сложности их 102. Значительно меньше компаний насчитывается в Одесской области — 17 или 9.2%.

В лидеры по количеству предприятий также вошла Львовская область — 13 или 7.1%.

Тройка лидеров по доходу

По данным аналитиков, среди подсанкционных компаний тройка лидеров по доходу в 2023 году такова:

Париматч – 2,6 млрд грн.

Колден Фандс – 223 млн грн.

Высоковольтный союз-РЗВА – 120 млн грн.

Как отмечают аналитики, покинуть санкционный список можно только при подписании соответствующего решения СНБО Президентом Украины или если срок действия санкций против предприятия истек и их не возобновили. Самыми доходными бизнесами, уже покинувшими санкционный список, являются:

М.С.Л. — 346 млн грн.

Патриот — 4,8 млн грн.

ФОСАГРО-Украина — 4,7 млн грн.

Напомним, что более 18 тысяч компаний имели владельцев из РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года .

С начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 612 компаний избавились от российского следа и продолжают работать в Украине и выигрывают миллионные государственные тендеры.

Кроме того, среди более 1000 компаний и 167 ФЛП, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", три компании имели владельцев из Российской Федерации на момент начала полномасштабного вторжения, а еще одним бизнесом до сих пор владеет россиянин.