Компанія під санкціями РНБО отримала 2,6 млрд грн доходу

За даними Ради національної безпеки і оборони України, 184 компанії в Україні нині перебувають під санкціями РНБО. Найбільше таких бізнесів у Києві, Одесі та Львові. Найчастіше ці компанії займаються оптовою торгівлею.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що більшість компаній з’явилися у санкційному списку після серії оновлень списків у 2024 році. За даними аналітиків, цьогоріч таких бізнесів побільшало майже втричі: на 119 компаній. Натомість найменше компаній додалося до санкційного переліку у 2023 році — всього 10 (5,4%).

"Кожна друга компанія від загальної кількості перебуватиме під санкціями до 2027 року. Ще 19.4% або 36 бізнеси вийдуть з під обмежень не раніше 2034 року. На безстроковому терміні санкцій перебуває 15.1% або 28 компаній", - підкреслюють в "Опендатабот".

Чим займаються компанії з санкційного переліку

Як повідомляють в "Опендатабот", серед цих бізнесів найбільше представників оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами — 61 компанія (33.2%). Ще 10.3% займаються спеціалізованими будівельними роботами — 19 підприємств.

Трійку ділять виробництво кіно та будівництво споруд — по 7 компаній або 3.8%.

Де найбільше підсанкційних компаній

Найбільше бізнесів під санкціями перебуває у Києві — загалом їх 102. Значно менше компаній налічується в Одеській області — 17 або 9.2%.

До лідерів за кількістю підприємств також увійшла Львівська область — 13 або 7.1%.

Трійка лідерів за доходом

За даними аналітиків, серед підсанкційних компаній трійка лідерів за доходом у 2023 році така:

Паріматч — 2,6 млрд грн.

Колден Фандс — 223 млн грн.

Високовольтний союз-РЗВА — 120 млн грн.

Як зауважують аналітики, покинути санкційний список можна лише за підписання відповідного рішення РНБО Президентом України або якщо термін дії санкцій проти підприємства вичерпався та їх не поновили. Найдохіднішими бізнесами, які вже покинули санкційний список, є:

М.С.Л. — 346 млн грн.

Патріот — 4,8 млн грн.

ФОСАГРО-Україна — 4,7 млн грн.

Нагадаємо, що понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Втім, попри обмеження, 612 компаній позбулися російського сліду й продовжують працювати в Україні та виграють мільйонні державні тендери.

Крім того, серед понад 1000 компаній та 167 ФОПів, які доєднались до програми "Національний кешбек", три компанії мали власників з Російської Федерації на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє росіянин.