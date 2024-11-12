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Зеленський ввів санкції проти 15 росіян та понад 100 компаній з РФ та Білорусі
Президент України Володимир Зеленський 12 листопада 2024 року запровадив санкції проти 15 громадян Росії та понад 100 компаній з РФ та Білорусі.
Про це йдеться в указах президента №761/2024 та №762/2024.
Так, згідно з документами, Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:
- 15 фізичних осіб, зокрема, Олексія Козирєва, Анастасії Супряги, Андрія Гіби, Андрія Вейкулайнена;
- 102 компаній, зокрема, "Національного центру інформатизації", "Технолінка", "Ленграда", "Шереметьєво Хендлінга" (всі - РФ) і "НСКТрейд" (Білорусь).
Що передбачають санкції
Згідно з указами, введені санкції передбачають:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення тощо.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цими указами, покладено на секретаря РНБО. Укази набирають чинності з дня їх опублікування.
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Нагадаємо, 4 квітня 2024 року Зеленський ввів санкції проти 86 юридичних та 7 фізичних осіб. Із 86 компаній 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Решта вісім знаходиться в Китаї та Росії.
23 грудня 2023 року Зеленський ввів санкції проти півсотні осіб, серед яких були громадяни Кіпру, Латвії і України, а також проти 140 компаній.