Зеленський ввів санкції проти 15 росіян та понад 100 компаній з РФ та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада 2024 року запровадив санкції проти 15 громадян Росії та понад 100 компаній з РФ та Білорусі.

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Про це йдеться в указах президента №761/2024 та №762/2024.

Так, згідно з документами, Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

15 фізичних осіб, зокрема, Олексія Козирєва, Анастасії Супряги, Андрія Гіби, Андрія Вейкулайнена;

102 компаній, зокрема, "Національного центру інформатизації", "Технолінка", "Ленграда", "Шереметьєво Хендлінга" (всі - РФ) і "НСКТрейд" (Білорусь).

Що передбачають санкції

Згідно з указами, введені санкції передбачають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення тощо.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цими указами, покладено на секретаря РНБО. Укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 4 квітня 2024 року Зеленський ввів санкції проти 86 юридичних та 7 фізичних осіб. Із 86 компаній 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Решта вісім знаходиться в Китаї та Росії.

23 грудня 2023 року Зеленський ввів санкції проти півсотні осіб, серед яких були громадяни Кіпру, Латвії і України, а також проти 140 компаній.