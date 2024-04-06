Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та 86 компаній

Відповідно до указу №219, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти 86 юридичних та 7 фізичних осіб.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це йдеться на сайті президента.

Згідно з повідомленням, із 86 компаній 73 зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, 2 — в окупованому Маріуполі, 3 — в окупованому Севастополі. Решта вісім знаходиться в Китаї та Росії.

Санкції передбачають замороження активів, обмеження у торговельних відносинах, обмеження або повне призупинення транзитних операцій, авіаперельотів та перевезень через українську територію, заборону на вивід капіталів з країни, а також заборону на ведення бізнесу в Україні.

Термін дії санкцій становить 3 та 10 років.

До списку фізосіб потрапили: Вадим Альперін (на 3 роки); Олександр Єрімічук (на 3 роки); Юрій Кушнір (на 3 роки); Орест Фірманюк (на 3 роки); Віктор Шерман (на 3 роки); Андрій Попов (на 3 роки).

Обмежувальні заходи проти бізнесмена з російським паспортом Араіка Амірханяна ввели на 10 років. Додамо, за інформацією Forbes, у 2021 році Зеленський уже вводив санкції проти Амірханяна, якого звинувачують у контрабанді. Окрім нього, тоді до списку потрапив і колишній керівник Одеської митниці Михайло Грібанов.

Нагадаємо, 23 грудні Зеленський ввів санкції проти півсотні осіб, серед яких були громадяни Кіпру, Латвії і України, а також проти 140 компаній.

Що стосується санкцій, введених проти юросіб, то майже всі компанії знаходяться на територій Росії, а ТОВ "Автодель ГАЗ" працює у Криму.