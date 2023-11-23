Україна ввела санкції проти Сівковича, "Мегафона", шахти Засядька, понад сотні росіян і ще майже 300 компаній РФ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 листопада про застосування персональних санкцій, йдеться в указах глави держави №772 та №773.

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У першому санкційному списку - 60 іноземців, у більшості своїй росіян, а також 10 громадян Кіпру, по два - Великої Британії та Узбекистану, по одному - Австрії, Ліхтенштейну та Білорусі.

Серед громадян РФ вказано й дев'ятеро осіб, що також зберігають громадянство України, в тому числі колишнього віце-прем'єр-міністра з силових питань та депутата Верховної Ради трьох скликань Володимира Сівковича, який в 2014 році втік до Росії та якого Служба безпеки України підозрює в координації російської агентури в Україні.

Проти нього введено на п'ять років максимальний пакет санкцій з 17 пунктів, включаючи блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України, позбавлення державних нагород України, заборона на набуття у власність землі тощо. Проти всіх інших фігурантів списку санкції введено на десять років.

Також у переліку - 93 юридичні особі, головним чином російські та кіпрські, а також окремі юрособи Туреччини, Китаю, Франції та ЦАР. Проти всіх введено однаковий пакет санкцій на десять років (блокування активів, припинення торгівлі, перевезень, економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталів та правочинам з цінними паперами тощо).

До нього, зокрема, потрапила низка російських підприємств галузі електроніки, компанії російської групи-виробника цементу USM, мобільний оператор "Мегафон", центр з підготовки до військової служби та військовопатріотичного виховання в окупованому Росією Криму.

У іншому санкційному списку - 87 людей, майже всі з яких - громадяни Росії, але також і шестеро громадян України. Серед останніх - члени сім'ї колишнього депутата Верховної Ради Євгена Балицького, що очолює нині окупаційну адміністрацію РФ на підконтрольних їй територіях Запорізької області.

У переліку ж підсанкційних юридичних осіб за цим рішенням - 210 позицій, серед яких російські електропостачальні, машинобудівні, текстильні, а також транспортні й логістичні компанії з різних галузей (залізничної, портової, трубопроводної).

Потрапили до нього й, зокрема, компанії російської групи-виробника опоряджувальних матеріалів з гіпсу "Волма" та компанії корпорації-виробника водонагрівачів "Термекс", відомий виробник косметики "Фаберлік", фабрики компанії "Об'єднані кондитери" (концерн "Бабаєвський", "Рот Фронт" та "Красний Октябрь"), а також вугільна шахта імені Засядька в окупованому Донецьку (як юрособа "ДНР").