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Україна запроваджує санкції проти "оборонки" РФ та Білорусі: Рада підтримала рішення
Верховна Рада України підтримала проєкт постанови щодо затвердження рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери РФ та Білорусі.
Про це 22 листопада повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, документ набрав 304 голоси "за".
Згідно з рішенням РНБО від 20 листопада, Україна застосовує секторальні обмеження проти Росії та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. Санкції триватимуть 50 років. Зокрема, йдеться про:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- заборону проводити операції з резидентами РФ та Білорусі, якщо на міжнародні передачі товарів чи послуг поширюється закон "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";
- зупинення виконання зобов'язань на користь резидентів цих країн за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;
- заборону на передачу технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності таким резидентам;
- заборону на отримання ними охоронних документів та вчинення інших дій, пов'язаних із охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, тощо). Винятком є продовження терміну дії прав та документів;
- припинення дії проєктів та промислових програм щодо товарів військового призначення та подвійного використання, якщо в таких проєктах беруть участь резиденти РФ та Білорусі.
У рішенні вказано, що президент України Володимир Зеленський ввів його в дію указом від 20 листопада. Дані, вказані на сайті Верховної Ради, свідчать, що того ж дня проєкт постанови про затвердження рішення надійшов до парламенту.