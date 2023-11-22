Україна запроваджує санкції проти "оборонки" РФ та Білорусі: Рада підтримала рішення

Верховна Рада України підтримала проєкт постанови щодо затвердження рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери РФ та Білорусі.

Про це 22 листопада повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, документ набрав 304 голоси "за".

Згідно з рішенням РНБО від 20 листопада, Україна застосовує секторальні обмеження проти Росії та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. Санкції триватимуть 50 років. Зокрема, йдеться про:

заборону проводити операції з резидентами РФ та Білорусі, якщо на міжнародні передачі товарів чи послуг поширюється закон "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

зупинення виконання зобов'язань на користь резидентів цих країн за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;

заборону на передачу технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності таким резидентам;

заборону на отримання ними охоронних документів та вчинення інших дій, пов'язаних із охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, тощо). Винятком є продовження терміну дії прав та документів;

припинення дії проєктів та промислових програм щодо товарів військового призначення та подвійного використання, якщо в таких проєктах беруть участь резиденти РФ та Білорусі.

У рішенні вказано, що президент України Володимир Зеленський ввів його в дію указом від 20 листопада. Дані, вказані на сайті Верховної Ради, свідчать, що того ж дня проєкт постанови про затвердження рішення надійшов до парламенту.