- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Украина вводит санкции против "оборонки" РФ и Беларуси: Рада поддержала решение
Верховная Рада Украины поддержала проект постановления по утверждению решения Совета нацбезопасности и обороны касательно санкций против оборонно-промышленной сферы РФ и Беларуси.
Об этом 22 ноября сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, документ набрал 304 голоса "за".
Согласно решению СНБО от 20 ноября, Украина применяет секторальные ограничения против России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере. Санкции продлятся 50 лет. В частности, речь идет о:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- запрете проводить операции с резидентами РФ и Белоруссии, если на международные передачи товаров или услуг распространяется закон "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования";
- приостановке выполнения обязательств в пользу резидентов этих стран по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;
- запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности таким резидентам;
- запрет на получение ими охранных документов и совершение других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели и т.п.). Исключением является продление срока действия прав и документов;
- прекращение действия проектов и промышленных программ по товарам военного назначения и двойному использованию, если в таких проектах участвуют резиденты РФ и Беларуси.
В решении сказано, что президент Украины Владимир Зеленский ввел его в действие указом от 20 ноября. Данные, указанные на сайте Верховной Рады, свидетельствуют о том, что в тот же день проект постановления об утверждении решения поступил в парламент.