Украина ввела санкции против Сивковича, "Мегафона", шахты Засядько, более сотни россиян и еще почти 300 компаний РФ

Президент Владимир Зеленский действует два решения Совета национальной безопасности и обороны от 23 ноября о применении персональных санкций, говорится в указах главы государства №772 и №773.

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В первом санкционном списке – 60 иностранцев, в большинстве своем россиян, а также 10 граждан Кипра, по два – Великобритании и Узбекистана, по одному – Австрии, Лихтенштейна и Беларуси.

Среди граждан РФ указаны и девять человек, также сохраняющих гражданство Украины, в том числе бывший вице-премьер-министр по силовым вопросам и депутат Верховной Рады трех созывов Владимир Сивкович, который в 2014 году сбежал в Россию и которого Служба безопасности Украина подозревает в координации российской агентуры в Украине.

Против него введен на пять лет максимальный пакет санкций из 17 пунктов, включая блокировку активов, предотвращение выведения капиталов из Украины, лишение государственных наград Украины, запрет на приобретение в собственность земли и так далее. Против всех остальных фигурантов списка санкции, однако, введены на десять лет.

Также в перечне – 93 юридических лица, главным образом российские и кипрские, а также отдельные юрлица Турции, Китая, Франции и ЦАР. Против всех введен одинаковый пакет санкций на десять лет (блокирование активов, прекращение торговли, перевозок, экономических и финансовых обязательств, предотвращение выведения капиталов и сделок с ценными бумагами и так далее).

В него, в частности, попал ряд российских предприятий из отрасли электроники, компании российской группы-производителя цемента USM, мобильный оператор "Мегафон", центр по подготовке к военной службе и военно-патриотического воспитания в оккупированном Россией Крыму.

В другом санкционном списке – 87 человек, почти все из которых – граждане России, но также и шесть граждан Украины. Среди последних – члены семьи бывшего депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, возглавляющего ныне оккупационную администрацию РФ на подконтрольных ей территориях Запорожской области.

В перечне подсанкционных юридических лиц по этому решению - 210 позиций, среди которых российские электроснабжающие, машиностроительные, текстильные, а также транспортные и логистические компании из различных отраслей (железнодорожной, портовой, трубопроводной).

Попали в него и, в частности, компании российской группы-производителя отделочных материалов из гипса "Волма" и компании корпорации-производителя водонагревателей "Термекс", известный производитель косметики "Фаберлик", фабрики компании "Объединенные кондитеры" (концерн "Бабаевский", "Рот Фронт" и "Красный Октябрь"), а также угольная шахта имени Засядько в оккупированном Донецке (в качестве юрлица "ДНР").