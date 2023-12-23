Громадяни Кіпру, Латвії і України: Зеленський ввів санкції проти півсотні осіб та 140 компаній

23 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це йдеться в указах Зеленського.

Згідно з інформацією, яка міститься в додатках до указу, санкції стосуються 43 осіб та 119 компаній.

При цьому під санкціями окрім росіян, опинилися і ті, хто має громадянство України та Латвії.

Що стосується санкцій, введених проти юросіб, то майже всі компанії знаходяться на територій Росії, а ТОВ "Автодель ГАЗ" працює у Криму.

Ще одним указом Зеленський ввів санкції проти 8 осіб, серед яких є громадяни Кіпру, України та Росії, а з 15 компаній - половина працює в окупованому Криму.

Зазначено, що особам, які потрапили під санкції буде заблоковано банківські активи на території України та заборонено виводити капітали за межі України. З ними припиняються торгівельні операції, анулюються ліцензії тощо.

Нагадаємо, 23 листопада президент Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій.

У першому санкційному списку - 60 іноземців, у більшості своїй росіян, а також 10 громадян Кіпру, по два - Великої Британії та Узбекистану, по одному - Австрії, Ліхтенштейну та Білорусі. До нього, зокрема, потрапила низка російських підприємств галузі електроніки, компанії російської групи-виробника цементу USM, мобільний оператор "Мегафон", центр з підготовки до військової служби та військовопатріотичного виховання в окупованому Росією Криму.

Потрапили до санкційного списку й, зокрема, компанії російської групи-виробника опоряджувальних матеріалів з гіпсу "Волма" та компанії корпорації-виробника водонагрівачів "Термекс", відомий виробник косметики "Фаберлік", фабрики компанії "Об'єднані кондитери" (концерн "Бабаєвський", "Рот Фронт" та "Красний Октябрь"), а також вугільна шахта імені Засядька в окупованому Донецьку (як юрособа "ДНР").