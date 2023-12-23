Граждане Кипра, Латвии и Украины: Зеленский ввел санкции против полусотни человек и 140 компаний

23 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом идет речь в указах Зеленского.

Согласно информации, содержащейся в приложениях к указу, санкции касаются 43 человека и 119 компаний.

При этом под санкциями, кроме россиян, оказались и те, кто имеет гражданство Украины и Латвии.

Что касается санкций, введенных против юрлиц, то почти все компании находятся на территории России, а ООО "Автодель ГАЗ" работает в Крыму.

Еще одним указом Зеленский ввел санкции против 8 человек, среди которых есть граждане Кипра, Украины и России, а из 15 компаний – половина работает в оккупированном Крыму.

Отмечено, что лицам, попавшим под санкции, будут заблокированы банковские активы на территории Украины и запрещено выводить капиталы за пределы Украины. С ними прекращаются торговые операции, аннулируются лицензии.

Напомним, 23 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций.

В первом санкционном списке – 60 иностранцев, в большинстве своем россиян, а также 10 граждан Кипра, по два – Великобритании и Узбекистана, по одному – Австрии, Лихтенштейна и Беларуси. В него, в частности, попал ряд российских предприятий отрасли электроники, компании российской группы-производителя цемента USM, мобильный оператор "МегаФон", центр по подготовке к военной службе и военнопатриотическому воспитанию в оккупированном Россией Крыму.

Попали в санкционный список и, в частности, компании российской группы-производителя отделочных материалов из гипса "Волма" и компании корпорации-производителя водонагревателей "Термекс", известный производитель косметики "Фаберлик", фабрики компании "Объединенные кондитеры" (концерн "Бабаевский"), "Рот Фронт" и "Красный Октябрь"), а также угольная шахта имени Засядько в оккупированном Донецке (как юрлицо "ДНР").