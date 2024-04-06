Зеленский ввел в действие санкции против бизнесменов и 86 компаний

Согласно указу №219, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц.

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Об этом идет речь на сайте президента.

Согласно сообщению, из 86 компаний 73 зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, 2 - в оккупированном Мариуполе, 3 - в оккупированном Севастополе. Остальные восемь находятся в Китае и России.

Санкции предусматривают заморозку активов, ограничение в торговых отношениях, ограничение или полную приостановку транзитных операций, авиаперелетов и перевозок через украинскую территорию, запрет на вывод капиталов из страны, а также запрет на ведение бизнеса в Украине.

Срок действия санкций составляет 3 и 10 лет.

В список физлиц попали: Вадим Альперин (на 3 года); Александр Еримичук (на 3 года); Юрий Кушнир (на 3 года); Орест Фирманюк (на 3 года); Виктор Шерман (3 года); Андрей Попов (3 года).

Ограничительные меры против бизнесмена с российским паспортом Араика Амирханяна были введены на 10 лет. По информации Forbes, в 2021 году Зеленский уже вводил санкции против Амирханяна, которого обвиняют в контрабанде. Кроме него, тогда в список попал бывший руководитель Одесской таможни Михаил Грибанов.

Напомним, 23 декабря Зеленский ввел санкции против полусотни человек, среди которых были граждане Кипра, Латвии и Украины, а также против 140 компаний.

Что касается санкций, введенных против юрлиц, то почти все компании находятся на территории России, а ООО "Автодель ГАЗ" работает в Крыму.