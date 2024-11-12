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Зеленский ввел санкции против 15 россиян и более 100 компаний из РФ и Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября 2024 года ввел санкции против 15 граждан России и более 100 компаний из РФ и Беларуси.
Об этом говорится в указах президента №761/2024 и №762/2024.
Так, согласно документам, Советом национальной безопасности и обороны Украины принято решение применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к:
- 15 физическим лицам, в частности, Алексею Козыреву, Анастасии Супряге, Андрею Гибе, Андрею Вейкулайнену;
- 102 компаниям, в частности, "Национальному центру информатизации", "Технолинку", "Ленграду", "Шереметьево Хендлингу" (все — РФ) и "НСКТрейд" (Беларусь).
Что предусматривают санкции
Согласно указам, введенные санкции предусматривают:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- блокировку активов;
- ограничение торговых операций;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины и т.д.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этими указами, возложен на секретаря СНБО. Указы вступают в силу со дня их опубликования.
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, 4 апреля 2024 года Зеленский ввел санкции против 86 юридических и 7 физических лиц. Из 86 компаний 73 зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, 2 – в оккупированном Мариуполе, 3 – в оккупированном Севастополе. Остальные восемь находятся в Китае и России.
23 декабря 2023 года Зеленский ввел санкции против полусотни человек, среди которых были граждане Кипра, Латвии и Украины, а также против 140 компаний.