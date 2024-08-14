Скільки українських компаній видалили російських власників у своїх даних

Понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Як бізнес в Україні позбувається російського сліду

За даними аналітиків, 621 компанія вже позбулася «російського сліду» у вигляді власників від початку повномасштабної війни.

"Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року: тоді таких бізнесів було 401", - зауважують в "Опендатабот".

Там нагадали, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.

"Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження", - підкреслюють аналітики.

Тому "Опендатабот" звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити надану інформацію про 621 компанію, що позбулися власників та бенефіціарів з російським громадянством, провести перевірку та виявити можливі незаконні дії з боку цих компаній.

Як повідомив директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков, по зверненню "Опендатаботу" відомством наразі проводиться перевірка. За його словами, в більшості компаній не встановлено порушень законодавства.

"Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній. Якщо зміна в даних компаніях щодо власників із російським громадянством була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій передбачених нормами чинного законодавства", - прокоментував Хардіков.

Як підкреслили в "Опендатабот", платформа не прибирає позначення про наявність власників з РФ/РБ у картках компаній навіть після їх зміни. Така позиція полягає в тому, що є непоодинокі випадки формальної зміни власників, а не реальної, яка заборонена законодавством.

Нагадаємо, "Опендатабот" представив новий інструмент для українського бізнесу, який дозволяє робити публічними важливі для компанії папери. Безкоштовна платформа полегшує процедуру підготовки документів для укладання договорів та обміну документами між компаніями.