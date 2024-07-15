Понад 5 тисяч українських компаній стали фігурантами кримінальних справ у 2023 році

За даними судового реєстру, у 2023 році 5 015 українських приватних компаній стали фігурантами кримінальних справ. Загалом було зафіксовано рекордні 43 138 документів із згадками про бізнес, що є найбільшим показником з 2012 року.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

З них шість компаній були залучені у справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і чотири — у справах про колабораційну діяльність. 2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138 справ, що є найвищим показником з 2012 року.

На початок 2024 року вже майже 3 тисячі компаній стали фігурантами кримінальних проваджень. Серед них одна компанія фігурує у справі про держзраду, три — за звинуваченням у колабораціонізмі, і ще 10 — у справах про відмивання коштів.

Однак, до 80% кримінальних справ проти бізнесу не доходять до суду або не мають вироків. Компанії отримують паперові листи від прокуратури про закриття справ, проте не можуть використовувати ці документи для підтвердження своєї репутації через складність підтвердження їх чинності.

Повідомляється, що рішенням цієї проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом. З відповідною ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури, проте вона відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

"Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках", - коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

За його словами, публікація листів про закриття справ від прокуратури, підтверджених електронним цифровим підписом, могла б значно допомогти українському бізнесу та підтверджувати свою невинуватість.

Підприємці закликали Зеленського запровадити безстроковий мораторій на “маски-шоу”

У квітні громадський рух “Маніфест 42”, створений підприємцями для захисту своєї діяльності, звернувся до президента Володимира Зеленського з низкою пропозицій, спрямованих на запобігання корупційному тиску правоохоронців на бізнес.

Зокрема, представники руху закликали Зеленського ініціювати безстрокову заборону на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання, за винятком справ, що стосуються національної безпеки.

Нагадаємо, що про встановлення тримісячного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть призвести до блокування діяльності підприємств, президент Зеленський оголосив ще 23 січня, але члени руху “Маніфест 42” закликали главу держави хоча б продовжити так званий мораторій на “маски-шоу”.

Варто зазначити, що Офіс генпрокурора відзвітував про 1218 (19%) закритих після аудиту бізнесових справ. Загалом у ході аудиту було виявлено 6471 відкритих проти бізнесу справ, найбільше проваджень розпочала Національна поліція – 4109 (64%). Водночас, БЕБ порушило 1757 справ (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%). Про початок аудиту кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери, стало відомо 7 лютого, наразі він продовжується.

Джерело фото: ua.depositphotos.com