Более 5 тысяч украинских компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году

По данным судебного реестра, в 2023 году 5015 украинских частных компаний стали фигурантами уголовных дел. В общей сложности было зафиксировано рекордные 43 138 документов с упоминаниями о бизнесе, что является наибольшим показателем с 2012 года.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Из них шесть компаний были привлечены по делам о легализации доходов, полученных преступным путем, и четыре по делам о коллаборационной деятельности. 2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел, что является самым высоким показателем с 2012 года.

К началу 2024 года уже почти 3 тысячи компаний стали фигурантами уголовных производств. Среди них одна компания фигурирует по делу о госизмене, три — по обвинению в коллаборационизме, и еще 10 — по делам об отмывании средств.

Однако до 80% уголовных дел против бизнеса не доходят до суда или не имеют приговоров. Компании получают бумажные письма от прокуратуры о закрытии дел, однако не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за сложности подтверждения их действия.

Сообщается, что решением этой проблемы могло стать удостоверение таких документов электронной подписью. С соответствующей инициативой Опендатабот обратился в Генеральную прокуратуру, однако она отклонила предложение об электронной подписи на ответах органов процессуального руководства по уголовным производствам.

"Бизнес, попавший в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем испытывает проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала в уголовном деле, остаются навсегда: их невозможно изъять или опровергнуть. Сейчас бизнес не имеет никакой возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

По его словам, публикация писем о закрытии дел от прокуратуры, подтвержденных электронной цифровой подписью, могла бы значительно помочь украинскому бизнесу и подтверждать свою невиновность.

Предприниматели призвали Зеленского ввести бессрочный мораторий на "маски-шоу"

В апреле общественное движение "Манифест 42", созданное предпринимателями для защиты своей деятельности, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с рядом предложений, направленных на предотвращение коррупционного давления правоохранителей на бизнес.

В частности, представители движения призвали Зеленского инициировать бессрочный запрет на проведение процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов, за исключением дел, касающихся национальной безопасности.

Напомним, что об установлении трехмесячного моратория на проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий, президент Зеленский объявил еще 23 января, но члены движения Манифест 42 призвали главу государства хотя бы продлить так называемый мораторий на "маски-шоу" .

Следует отметить, что Офис генпрокурора отчитался о 1218 (19%) закрытых после аудита бизнес-делах. Всего в ходе аудита было выявлено 6471 открытых против бизнеса дел, больше всего производств начала Национальная полиция – 4109 (64%). В то же время БЭБ возбудило 1757 дел (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%). О начале аудита уголовных производств, касающихся экономической сферы, стало известно 7 февраля , сейчас он продолжается.

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